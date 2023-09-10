Договориться о мире с Путиным невозможно. Джонсон выступил на форуме YES с резкой речью в адрес Запада — главные тезисы 10 сентября, 11:56 Борис Джонсон во Львове после своего визита в Киев для участия в форуме YES, 9 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Volodymyr Petrov)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не верит, что мира в Украине можно достичь, пока Владимир Путин остается во главе России.

Такое мнение Борис Джонсон высказал на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) Будущее решается в Украине, организованной в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, которая состоялась в Киеве 8−9 сентября 2023 года.

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«Если есть какой-то способ достичь мирного урегулирования — конечно нужно это делать. Но я не думаю, что это можно сделать с Путиным. Я скептически к этому отношусь», — подчеркнул бывший британский премьер.



В своем выступлении на YES он отметил: мир должен доказать, что ценности демократии и свободы работают, а для этого Запад должен помочь защищать Украину до тех пор, пока последний российский солдат не покинет ее территорию.

По мнению Джонсона, лучшими гарантиями для Украины будет ее членство в НАТО: «Нужно, чтобы Украина как можно скорее стала членом Альянса. НАТО доказало, что оно является эффективным Альянсом. Был аргумент, что если Украина станет участницей НАТО это спровоцирует Путина. Но посмотрите, что произошло без членства Украины в НАТО. Только членство Украины в Альянсе является долгосрочным решением этой проблемы».



Бывший премьер-министр Великобритании также призвал западных партнеров усилить санкции против России и передать Украине 300 миллиардов долларов арестованных российских денег на восстановление.



«Мой вопрос к друзьям из других западных стран — почему мы ждем? Начните сейчас, и мы спасем жизни, и мы положим конец этому ужасному конфликту. Мы всегда даем то, что нужно, но всегда делаем это на месяцы и месяцы позже», — отметил Джонсон.

После визита в Киев Борис Джонсон посетил Львов, куда добирался из украинской столицы на Интерсити+ в компании обычных пассажиров. Это уже пятое путешествие Джонсона украинским поездом.

Джонсон и мэр Львова Андрей Садовый вместе почтили память погибших защитников Украины и героев Небесной Сотни у мемориала во Львове.

После этого Джонсон посетил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, где ему еще в октябре прошлого года присвоили звание почетного доктора. Экс-премьер Британии пришел, что лично получить это почетное звание, сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.