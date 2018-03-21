Джонсон о ЧМ-2018 в России: Это напоминает Олимпиаду в гитлеровской Германии

Борис Джонсон сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпиадой в гитлеровской Германии

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что президент России Владимир Путин попытается улучшить имидж путем проведения чемпионата мира так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года в Берлине.

Джонсон поддержал мнение о том, что Путин будет использовать ЧМ-2018 по футболу ради собственного пиара, так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года в Берлине.

"Я думаю, что сравнение с 1936 годом безусловно, корректное…если честно, это отвратительная перспектива, видеть как Путин прославится с помощью этого спортивного события", - цитирует Джонсона The Guardian.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

По данным Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в рамках проекта Новичок.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Кроме того, британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию.

Президент Польши Анджей Дуда уже отказался принять участие в торжественной церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу.

Правительство Исландии рассматривает вопрос о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России в знак солидарности с Великобританией из-за отравления Скрипаля.