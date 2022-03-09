Нарушила фундаментальные принципы. Джонсон заявил, что не видит возможности возвращения к нормальным отношениям с Россией

9 марта, 10:57
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Борис Джонсон (Фото:Leon Neal/Pool via REUTERS)

Борис Джонсон (Фото:Leon Neal/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не видит возможности возвращения к нормальным отношениям с Россией, так как она нарушила фундаментальные принципы международного права.

Об этом сообщает РАР.

«Россия, напав на Украину, нарушила фундаментальные принципы международного права, и я не вижу возможности возвращения к нормальным отношениям», — сказал он.

По словам Джонсона, не наша задача пытаться изменить Россию и решать, какой она должна быть.

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«Наша задача — добиться того, чтобы мы были едины и мы противостояли агрессии, помогая Украине. И чтобы Путин потерпел неудачу в этом начинании», — сказал он.

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Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели: среда, 9 марта — 14-й день вторжения. За это время российские войска потеряли в Украине более 12 тыс. человек, свыше 300 танков и более 1 тыс. единиц боевой бронетехники.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Великобритания Борис Джонсон Война России против Украины

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