«Он вряд ли поедет». Джонсон не верит, что Путин примет участие в саммите G20 29 июня, 20:12 Премьер Великобритании Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Премьер Великобритании Борис Джонсон не верит, что российский диктатор Владимир Путин примет участие в саммите G20 в Индонезии. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я думаю, что он вряд ли поедет по разным причинам», — сказал Джонсон журналистам.

Он также призвал страны Запада не бойкотировать саммит.

«Если вы покидаете что-то вроде G20, вы рискуете просто передать возможность пропаганды другим», — сказал он.

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Саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года на острове Бали в Индонезии.



Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 президента Владимира Зеленского и российского диктатора Путина. Последний заявил, что примет участие во встрече.

Видодо утверждает, что, как принимающая сторона в этом году, «хочет объединить G20» и «не допустить раскола».

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