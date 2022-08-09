Джонсон и Макрон договорились поддерживать Украину столько, сколько будет нужно

9 августа, 23:18
Эммануэль Макрон и Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Эммануэль Макрон и Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре во вторник, 9 августа, договорились поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

Об этом сообщает СNN, со ссылкой на заявления Елисейского дворца и Даунинг-стрит.

Лидеры стран согласились, что усилия Великобритании и Франции по обучению и оснащению украинских войск имели большое значение в ходе войны.

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Они также договорились, что «нельзя допустить, чтобы Запад устал от войны». Обе стороны подтвердили решимость поддерживать Украину «столько, сколько необходимо».

Также Джонсон и Макрон обсудили продовольственный кризис, который был вызван российской агрессией против Украины.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Российская агрессия Борис Джонсон Поддержка Украины Эммануэль Макрон

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