Джонсон и Макрон договорились поддерживать Украину столько, сколько будет нужно 9 августа, 23:18 Эммануэль Макрон и Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре во вторник, 9 августа, договорились поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

Об этом сообщает СNN, со ссылкой на заявления Елисейского дворца и Даунинг-стрит.

Лидеры стран согласились, что усилия Великобритании и Франции по обучению и оснащению украинских войск имели большое значение в ходе войны.

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Они также договорились, что «нельзя допустить, чтобы Запад устал от войны». Обе стороны подтвердили решимость поддерживать Украину «столько, сколько необходимо».

Также Джонсон и Макрон обсудили продовольственный кризис, который был вызван российской агрессией против Украины.

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