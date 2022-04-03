Следующая цель. Джонсон хочет вооружить Украину противокорабельными ракетами, чтоб защитить Одессу — The Times 3 апреля, 10:34 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Великобритания настаивает на вооружении Украины противокорабельными ракетами для защиты от российских военных кораблей и освобождения прибрежных городов, подвергающихся обстрелам с моря, сообщает The Times.

Война России против Украины — главные события 3 апреля



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил министрам, что он хочет поставить оружие, чтобы предотвратить наступление российских оккупантов на Одессу, так же как британские противотанковые ракеты были использованы, чтобы остановить усилия Путина по захвату Киева.

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«Мы ожидали, что эта массовая колонна танков пройдет по очень ровному ландшафту и что Киев будет взят за три дня. NLAWs [легкие противотанковые орудия нового поколения] остановили это, — заявил высокопоставленный источник в правительстве.

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Издание пишет, что эта часть войны не закончена, но она остановлена, а сейчас российские войска концентрируются на юге и их следующая цель — Одесса.

В воскресенье, 3 апреля, российские оккупанты атаковали Одессу с воздуха.

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