Джонатан Литтелл: Освободить Сенцова можно только повысив политическую цену его смерти

Для президента России Владимира Путина политическая цена дела украинского кинорежиссера Олега Сенцова выше в России, чем за ее пределами. Поэтому Путину лучше позволить Сенцову умереть, не уступив Западу, чем освободить его и показаться слабым в глазах россиян - поделился мнением американо-французский писатель Джонатан Литтелл в интервью Deutsche Welle.

По мнению Литтелла, политическая цена освобождения режиссера до сих пор слишком мала для Путина.

"Путин верит, что внутри России политическая цена освобождения Сенцова выше, чем политическая цена, которую он заплатит за ее пределами, позволив режиссеру умереть. Смысл всех наших инициатив заключается в том, чтобы сделать политическую цену смерти Сенцова выше. Но, очевидно, мы еще не достигли такого уровня, чтобы освобождение режиссера имело ценность для Путина", - считает писатель.

О низкой политической цене свидетельствует тот факт, как полагает Литтелл, что россияне смогли публично устроить отравление Скрипалей в Англии.

"Для Путина важнее не показаться слабым, если он уступит требованиям Запада. Русские едут и просто публично отравляют Новичком Скрипаля в Англии. Если они могут сделать это, почему они должны беспокоиться о Сенцове, режиссере, который умирает в тюрьме", - сказал Литтелл.

Лауреат Гонкуровской премии за роман "Благоволительницы" Джонатан Литтел участвует в бессрочном "цепном" голодании в поддержку украинского режиссера в Париже перед российским посольством.

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