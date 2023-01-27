«Leopard 2 сейчас важнее». Передача Украине танков Abrams займет «много месяцев» — Белый дом 27 января, 16:07 Leopard поступят на вооружение ВСУ намного скорее, чем Abrams (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В Белом доме предупредили, что Украина получит немецкие танки Leopard 2 раньше, чем американские Abrams.

Об этом в комментарии телеканалу CNN сообщил координатор Совета национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби.

Отвечая на вопрос журналистов, получит ли ВСУ Abrams «хотя бы до конца года», он заявил, что этот процесс может занять «много месяцев», однако немецкие Leopard поступят на вооружение украинской армии «как можно скорее».

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«Украина готовится к весне. Обеспечение бронетехникой будет… Танки Leopard от Германии и европейских союзников и партнеров будут предоставлены в кратчайшие сроки. По всей вероятности, вовремя, чтобы помочь им весной и летом», — рассказал Кирби.

При этом он отметил, что время, пока американские танки появятся на поле боя, будет использовано для подготовки украинских военных и налаживание необходимой логистики.

Об официальном решении США передать Украине свои основные танки стало известно 25 января.

Инфографика: NV

Кроме того, ВСУ получат также немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.

На сегодняшний день подтверждены поставки Украине 73 современных танков западных образцов:

14 Challenger 2 из Великобритании;

31 Abrams из США;

14 Leopard 2 из Германии;

14 Leopard 2 из Польши.

Также ранее президент Владимир Зеленский подтверждал, что в Украину должно поступить 90 модернизированных Т-72. Передача еще 30 — подтверждена официально не была.

Еще 50 Leopard 2, по пока неподтвержденным данным, Украине могут совместно поставить Португалия, Норвегия, Нидерланды, Финляндия и Дания. Также, согласно оценкам, от 20 до 50 единиц этой техники может поставить Испания, а Швеция решает вопрос о передаче пока неназванного количества танков Stridsvag 122 — местного аналога Leopard 2.

Кроме того, решается вопрос о поставках некоторого количества Leclerc из Франции.

Инфографика: NV