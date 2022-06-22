Для обсуждения последствий войны. Президент Индонезии в июне планирует посетить Киев и Москву 22 июня, 12:12 Цей матеріал також доступний українською Джоко Видодо (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)

Президент Индонезии, председатель G20 Джоко Видодо в июне посетит Украину и страну-агрессора Россию.

Об этом сообщает France24.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявил, что президент хочет обсудить экономические и гуманитарные последствия вторжения Москвы.

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По словам главы ведомства, Видодо планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 не только президента Владимира Зеленского, а и российского диктатора Владимира Путина. Последний заявил, что примет участие во встрече.

Видодо утверждает, что, как принимающая сторона в этом году, «хочет объединить G20» и «не допустить раскола». Саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года на острове Бали в Индонезии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина.

По информации Bloomberg, что некоторые чиновники, в том числе представители США, пытались убедить Индонезию отказать Путину в участии в саммите «или, по крайней мере, осудить его действия в Украине». Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным, который развязал полномасштабную войну в Украине.

Перед этим президент США Джо Байден предлагал исключить Россию из G20.

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