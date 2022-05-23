Байден встретится с премьером Индии. Попытается убедить его присоединиться к санкциям против РФ 23 мая, 00:04 Цей матеріал також доступний українською Нарендра Моди и Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 24 сентября 2021 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден встретится на этой неделе в Японии с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это произойдет на фоне попыток Штатов убедить страну присоединиться к санкциям против России.

Об этом рассказал советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.

Лидеры встретятся на полях саммита Quad , центральной темой которого станет безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам Салливана, когда Байден и Моди встретятся отдельно, их диалог будет «конструктивным и прямолинейным».

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Он добавил, что это будет продолжением того разговора, который президент и премьер провели 11 апреля в онлайн-формате. В частности, тогда они обсудили «дестабилизирующее влияние войны России против Украины», сосредоточившись на глобальных поставках продовольствия.

На саммите будут обсуждаться вопросы безопасности, в частности Тайваня. Салливан отказался предварительно комментировать совместное заявление лидеров Quad, но сказал, что ни один из них не хочет видеть военную агрессию.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое длится уже 89 дней, Индия не осудила атаку Москвы, несмотря на призывы мировых лидеров. Агентство Bloomberg сообщило, что Германия рассматривает возможность не приглашать премьер-министра страны Нарендру Моди на саммит G7 в июне из-за нежелания Нью-Дели осуждать российское вторжение. Позже издание сообщило, что канцлер Олаф Шольц все-таки планирует пригласить Моди на мероприятие.

Россия считается ведущим поставщиком вооружений для Индии, обеспечивая почти 60% оборонных потребностей страны. Также Нью-Дели вместе с Пекином увеличивает закупку нефти у РФ по выгодной цене.



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