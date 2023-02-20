Зеленский заявил, что результаты переговоров с Байденом в Киеве повлияют на ситуацию на поле боя

20 февраля, 13:28
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Владимир Зеленский провел переговоры с Джо Байденом во время его необъявленного визита в Киев (Фото:ОП)

Владимир Зеленский провел переговоры с Джо Байденом во время его необъявленного визита в Киев (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров с президентом США Джо Байденом во время его необъявленного визита в Киев повлияют на ситуацию на поле боя.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи.

«Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными и очень решающими. Результаты обязательно повлияют на поле боя», — сказал Зеленский.

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Он также выразил надежду, что нынешний год станет годом победы для Украины.

Зеленский добавил, что Украину ждет очень тяжелый период, но она достигнет «исторических достижений» с помощью США и других стран-партнеров.

Утром 20 февраля Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом. В конце этого дня его ждали в Польше.

Это первый визит президента США в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=MopFQMDRZLg

Байден провел встречу с Зеленским, после которой анонсировал предоставление дополнительной помощи Украине на $500 млн. Она будет включать больше военного оборудования, в том числе артиллерийские боеприпасы, переносные противотанковые комплексы Javelin и гаубицы.

Байден также анонсировал новые санкции против России за ее полномасштабное вторжение в Украину.

На пресс-конференции он заявил, что Украина добилась успеха в войне и будет побеждать в дальнейшем.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   США Киев Джо Байден Военная помощь Владимир Зеленский

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