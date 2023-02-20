На Аллее смелости в Киеве появилась табличка, посвященная Байдену 20 февраля, 14:17 Именная табличка на Аллее смелости в Киеве, посвященная Джо Байдену (Фото:Андрей Ермак/Twitter)

В понедельник, 20 февраля, на Аллее смелости в Киеве открыли именную табличку, посвященную президенту США Джо Байдену.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров со своим американским коллегой, который прибыл в Киев с необъявленным визитом.

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«Первый звонок ночью 24 февраля прошлого года, наши переговоры, постоянное и неизменное внимание нашей борьбе. Внимание к защите украинской демократии и особый вклад президента Байдена в укрепление позиций свободы в мире — это то, что будет в истории и навсегда останется», — отметил он.

Аллея смелости появилась на площади Конституции перед зданием Верховной Рады в Киеве после начала полномасштабного вторжения России в Украину. На ней открывают именные таблички тем, кто поддерживает Украину в этой борьбе и посещал страну с визитом в этот период.

В частности, там есть таблички, посвященные бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону и президенту Польши Анджею Дуде.

Утром 20 февраля Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом. В конце этого дня его ждали в Польше.

Это первый визит президента США в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Байден провел встречу с Зеленским, после которой анонсировал предоставление дополнительной помощи Украине на $500 млн. Она будет включать больше военного оборудования, в том числе артиллерийские боеприпасы, переносные противотанковые комплексы Javelin и гаубицы.

Байден также анонсировал новые санкции против России за ее полномасштабное вторжение в Украину.

На пресс-конференции он заявил, что Украина добилась успеха в войне и будет побеждать в дальнейшем.