«Он проигрывает войну дома». Байден убежден, что мятеж Пригожина ослабил Путина 28 июня, 17:49 Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден убежден, что российский диктатор Владимир Путин ослаблен коротким мятежом главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом сообщает CNN.

Американский лидер подчеркнул, что Путин «явно проигрывает войну».

«Он проигрывает войну у себя дома. Он стал чем-то вроде изгоя во всем мире. И это не только НАТО, это не только Европейский Союз, это Япония», — сказал Байден.

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На вопрос, слабее ли Путин сегодня, чем был на прошлой неделе, Байден сказал: «Я знаю, что да».

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.