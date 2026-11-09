«Бывают дни лучше, бывают хуже». Байден сообщил, что рак помешает ему продвигать свою книгу мемуаров

По словам Байдена, болезнь не остановила его, но порой все же замедляет (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Бывший президент США Джо Байден сообщил, что рак простаты мешает ему в полной мере заниматься продвижением новой книги Обещай мне, Америка (Promise Me, America)

Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Х.

Байден уточнил, что мемуары о годах его президентства должны выйти 17 ноября, однако из-за болезни ему пришлось сократить количество встреч, связанных с этим событием.

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По его словам, онкологию ему диагностировали, когда он уже работал над книгой. Экс-президент также рассказал, что врачи довольны тем, как его организм реагирует на лечение.

«Бывают дни лучше, бывают хуже. Это меня не остановило, хотя порой все же замедляет. К сожалению, это означает, что я не смогу провести столько бесед о своей книге, сколько надеялся», — сообщил Байден.

Он также указал, что надеется, что слова на страницах книги «скажут сами за себя».

Эта книга, подчеркнул Байден, о годах его президентства, о решениях, которые он принял и почему. О том, «кто мы как нация, за что мы выступаем и какова роль Америки в мире».

«Но прежде всего — это книга о моей вере в американский народ и в великий американский эксперимент по самоуправлению и демократии», — написал экс-президент США.

Он также заявил: «Мы благословлены. Америка — самая уникальная нация на земле. В отличие от других стран, мы построены на идее. Идее, которая больше любого океана. Могущественнее любой армии. Сильнее любого тирана или диктатора. И что это за идея? Все мы созданы равными. Пообещай мне, Америка, мы никогда этого не забудем».

В мае 2025 года 82-летнему экс-президенту США диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Несмотря на серьезность заболевания, медики отметили, что опухоль чувствительна к гормональной терапии, а сам экс-президент сообщил, что начал принимать лекарства.

Осенью стало известно, что Байден проходит курс лучевой и гормональной терапии, а также перенес операцию по методу Моса для удаления раковых клеток кожи.

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В августе 2026 года сын экс-президента Хантер Байден сообщил, что что рак у его отца распространился на кости и другие части тела.

В 2023 году Джо Байдену удалили опухоль грудной клетки, которая оказалась базальноклеточной карциномой — самым распространенным типом рака кожи. Тогда врач Байдена заявил, что «вся раковая ткань была успешно удалена».