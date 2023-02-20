Джо Байден находится в Киеве — журналист 20 февраля, 11:20 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

В понедельник, 20 февраля президент США Джо Байден прибыл в Киев, сообщил журналист Bild Юлиан Рёпке.

«Байден в Киеве. Город, который должен был находиться под контролем России 360 дней. Какой сильный знак диктатору Путину», — написал он в Twitter.

Позже журналист добавил, что это его «персональное мнение», которое «ничем не подтверждается».

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В понедельник, 20 февраля в Киеве перекрыли движение по многим улицам, включая центральные районы и районы, близкие к посольству США. Также в столице был замечен большой кортеж.

В Киеве сегодня ширятся слухи о необъявленном визите высокой иностранной делегации.



В этот же день начинается двухдневный визит президента США Джо Байдена в Европу: была анонсирована его поездка в Польшу, посвященная годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.