США готовы на военное вмешательство в случае вторжения Китая на Тайвань — Байден

23 мая, 10:24
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Джо Байден заявил, что агрессия КНР может спровоцировать серьезный кризис в регионе (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джо Байден заявил, что агрессия КНР может спровоцировать серьезный кризис в регионе (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что США готовы на военное вмешательство в случае, если власти КНР предпримут попытку вторжения на Тайвань.

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Об этом он сказал во время своего азиатского турне в понедельник, 23 мая, сообщает The Wall Street Journal.

По словам Байдена, защита Тайваня — это «обязательство, которое мы на себя взяли».

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«Мы согласны с политикой одного Китая и всеми сопутствующими соглашениями, которые мы заключили. Но мысль о том, что его (Тайвань — ред.) можно просто взять силой, неуместна. Это расшатало бы весь регион, и было бы очередной акцией, аналогичной тому, что произошло в Украине», — пояснил он.

Вместе с тем президент США выразил сомнения, что китайские власти пойдут на военную агрессию против Тайваня, который считают своей территорией.

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«Я ожидаю, что этого не произойдет», — заявил Байден, добавив, что для мирового сообщества сейчас важно послать четкий сигнал о том, что, если КНР предпримет такие действия, это будут иметь последствия.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Китай Джо Байден Тайвань

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