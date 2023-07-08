Байден призвал Си Цзиньпина «быть осторожным» на фоне напряженности вокруг России и Тайваня

8 июля, 07:55
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Джонатан Эрнст)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Джонатан Эрнст)

Президент США Джо Байден сказал президенту Китая Си Цзиньпину «быть осторожным» после его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку Пекин «полагается на западные инвестиции», сообщает Reuters.

«Это не угроза. Это наблюдение», — сказал Байден.

«С тех пор как Россия вторглась в Украину, 600 американских корпораций ушли из России. И вы сказали мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов. И будьте осторожны. Будьте осторожны», — подчеркнул он.

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На вопрос, каким был ответ Си, Байден ответил: «Он слушал и не… спорил. И если вы заметили, он не полностью взял на себя обязательства по России».

Сообщается, что в американо-китайских отношениях наблюдается повышенная напряженность и пессимизм из-за вопросов национальной безопасности, включая Тайвань, войну России против Украины, запреты США на экспорт передовых технологий и государственную промышленную политику Китая.

В марте Си встретился с Путиным в Москве, где они провели два дня переговоров.

Также оба приняли участие в онлайн-саммите ШОС 4 июля.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   США Россия Владимир Путин Китай Джо Байден Си Цзиньпин

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