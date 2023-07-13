Украина вступит в НАТО, Путин уже проиграл — Байден 13 июля, 18:33 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден заявил, что Украина вступит в НАТО.

Во время брифинга в четверг, 13 июля, он подчеркнул, что страны не могу вступить в НАТО во время войны, однако «Украина вступит в Альянс».

Байден также добавил, что у российского диктатора Владимира Путина нет никаких шансов выиграть войну, развязанную против Украины. По словам американского президента, диктатор уже проиграл.

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«Я не думаю, что война будет длиться годами. пути в какой-то момент решит, что не в его интересах продолжать войну», — подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден в Вильнюсе после саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что российский диктатор Владимир Путин вооруженной агрессией против Украины надеется, что Альянс распадется, однако он ошибается.

Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости

В саммите НАТО в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.

Лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

