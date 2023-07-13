Украина вступит в НАТО, Путин уже проиграл — Байден
Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Президент США Джо Байден заявил, что Украина вступит в НАТО.
Во время брифинга в четверг, 13 июля, он подчеркнул, что страны не могу вступить в НАТО во время войны, однако «Украина вступит в Альянс».
Байден также добавил, что у российского диктатора Владимира Путина нет никаких шансов выиграть войну, развязанную против Украины. По словам американского президента, диктатор уже проиграл.
«Я не думаю, что война будет длиться годами. пути в какой-то момент решит, что не в его интересах продолжать войну», — подчеркнул он.
Ранее президент США Джо Байден в Вильнюсе после саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что российский диктатор Владимир Путин вооруженной агрессией против Украины надеется, что Альянс распадется, однако он ошибается.
Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости
В саммите НАТО в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.
Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.
11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».
12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.
Лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.