«Красивый парень». Байден отреагировал на тюремное фото Трампа 26 августа, 15:53 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с криминальными обвинениями своего предшественника Дональда Трампа.

Такое видео появилось в Сети.

Американского президента спросили, видел ли он тюремное фото Трампа, сделанное в штате Джорджия, где его обвиняют в создании «преступной организации» для влияния на выборы 2020 года.

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«Видел его по телевизору… Хороший парень, отличный парень», — сказал Байден журналистам в районе озера Тахо, где он сейчас отдыхает с семьей, под свист и возгласы людей, собравшихся неподалеку.

25 августа Офис шерифа округа Фултон опубликовал тюремную фотографию (mugshot) экс-президента Дональда Трампа. Записи тюрьмы показывают, что Трампа арестовали и зарегистрировали как заключенного № P01135809.

Он стал первым из президентов США, у которого есть тюремное фото.

24 августа бывший президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте, чтобы сдаться по делу о вмешательстве в выборы. Его отпустили под залог.

Трампу выдвинули более десятка обвинений в связи с его попытками отменить результаты выборов в Джорджии 2020 года.



Дональду Трампу выдвинули обвинения уже в четырех уголовных делах. Ранее ему, в частности, инкриминировали незаконное хранение секретных документов и фальсификацию отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.