«Красивый парень». Байден отреагировал на тюремное фото Трампа
Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с криминальными обвинениями своего предшественника Дональда Трампа.
Такое видео появилось в Сети.
Американского президента спросили, видел ли он тюремное фото Трампа, сделанное в штате Джорджия, где его обвиняют в создании «преступной организации» для влияния на выборы 2020 года.
«Видел его по телевизору… Хороший парень, отличный парень», — сказал Байден журналистам в районе озера Тахо, где он сейчас отдыхает с семьей, под свист и возгласы людей, собравшихся неподалеку.
25 августа Офис шерифа округа Фултон опубликовал тюремную фотографию (mugshot) экс-президента Дональда Трампа. Записи тюрьмы показывают, что Трампа арестовали и зарегистрировали как заключенного № P01135809.
Он стал первым из президентов США, у которого есть тюремное фото.
Рейтинг Трампа вырос после ареста — Reuters
24 августа бывший президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте, чтобы сдаться по делу о вмешательстве в выборы. Его отпустили под залог.
Трампу выдвинули более десятка обвинений в связи с его попытками отменить результаты выборов в Джорджии 2020 года.
Дональду Трампу выдвинули обвинения уже в четырех уголовных делах. Ранее ему, в частности, инкриминировали незаконное хранение секретных документов и фальсификацию отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.