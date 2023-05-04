Байден завил, что мир находится в переломном моменте, а украинцы делают невероятную работу 4 мая, 14:58 Байден вспомнил об украинцах на приеме с американскими военачальниками (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

Президент США Джо Байден заявил, что Америка и мир сейчас находятся в переломном моменте. Он также отметил храбрость украинцев в борьбе за свою страну.

Это Байден озвучил в своей речи на приеме с американскими военачальниками, текст которой приводится на сайте Белого дома.

«Мы находимся в точке, где решения, принятые нами в последние несколько лет, в следующие три или четыре года, определят, как будет выглядеть этот мир — не фигурально, буквально — в следующие три, четыре, пять десятилетий», — сказал он.

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Американский лидер также добавил, что хочет воспользоваться моментом, чтобы отметить «впечатляющее лидерство в последние несколько месяцев».

«Вы вооружили, оснастили, обучили гордую и храбрую украинскую армию и помогли ей сохранить свободу и демократию», — отметил он.

Байден также признался, что был удивлен, «насколько мужественны, насколько удивительно храбры не только военные, но и украинский народ».

«Они просто делают невероятную работу. И это благодаря вам», — резюмировал президент США.

Вашингтон поддерживает Украины с начала полномасштабного вторжения России, оказывая многомиллиардную финансовую помощь, а также предоставляя тысячи единиц вооружения и обучая украинских военных.

3 мая Пентагон объявил о пакете военной помощи Украине на сумму в 300 млн долларов, который включает гаубицы, снаряды для артиллерии и РСЗО HIMARS.