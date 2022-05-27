Путин пытается уничтожить украинскую культуру — Байден 27 мая, 23:28 Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается уничтожить украинскую культуру и идентичность. Об этом сообщает The Washington Post.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Во время выступления в Военно-морской академии США в пятницу, 27 мая, Байден осудил жестокую войну Путина и подчеркнул, что тот пытается не только захватить Украину, а и стереть с лица земли культуру и самобытность украинского народа, нападая на школы, детские сады, больницы и музеи:



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«Единственная цель [таких атак] - уничтожить культуру. Это прямое нападение на фундаментальные принципы международного порядка, основанного на верховенстве права».

По мнению Байдена, Путин пытался «финляндизировать» Европу, сделать ее полностью нейтральной, но вместо этого «натоизировал» европейские страны.

В США сейчас рассматривают возможность признать Россию страной-спонсором терроризма.

Российские оккупанты совершают зверства на временно захваченных территориях Украины, убивая, похищая, пытая и насилуя мирных жителей, а также умышленно наносят удары по гражданским объектам (больницам, школам, детским садам). Россияне блокируют населенные пункты, не позволяют эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарные грузы, лишая людей доступа к базовым потребностям. Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвали мировое сообщество сделать то же самое.

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