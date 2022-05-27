Путин пытается уничтожить украинскую культуру — Байден

27 мая, 23:28
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Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается уничтожить украинскую культуру и идентичность. Об этом сообщает The Washington Post.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Во время выступления в Военно-морской академии США в пятницу, 27 мая, Байден осудил жестокую войну Путина и подчеркнул, что тот пытается не только захватить Украину, а и стереть с лица земли культуру и самобытность украинского народа, нападая на школы, детские сады, больницы и музеи:

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«Единственная цель [таких атак] - уничтожить культуру. Это прямое нападение на фундаментальные принципы международного порядка, основанного на верховенстве права».

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По мнению Байдена, Путин пытался «финляндизировать» Европу, сделать ее полностью нейтральной, но вместо этого «натоизировал» европейские страны.

В США сейчас рассматривают возможность признать Россию страной-спонсором терроризма.

Российские оккупанты совершают зверства на временно захваченных территориях Украины, убивая, похищая, пытая и насилуя мирных жителей, а также умышленно наносят удары по гражданским объектам (больницам, школам, детским садам). Россияне блокируют населенные пункты, не позволяют эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарные грузы, лишая людей доступа к базовым потребностям. Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвали мировое сообщество сделать то же самое.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Путин Джо Байден Геноцид Военные преступления РФ Война России против Украины

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