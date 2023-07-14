У Тихановской рассказали, о чем она говорила с Байденом 14 июля, 19:13 Светлана Тихановская встретилась с Джо Байденом 12 июля (Фото:Светлана Тихановская via Telegram)

Белорусский оппозиционер и член Объединенного переходного комитета Светланы Тихановской Павел Латушко рассказал в интервью Radio NV, о чем она говорила с прездентом США Джо Байденом во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

В эфире Radio NV Латушко отметил, что Тихановская проинформировала, «какие действия мы предпринимаем для того, чтобы освободить Беларусь от российской оккупации и узурпатора Лукашенко».

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«А также было получено заверение со стороны президента США, что Штаты продолжат поддержку борьбы белорусского народа за свободу и демократию», — сказал он.

Белорусский оппозиционер отметил, что встреча была краткой, но стала символической и важной для белорусов, которые борются за свободу.

Также он сказал, что итоговые документы саммита НАТО в Беларуси не соответствуют ожиданиям Объединенного переходного комитета.

«Накануне саммита появилось заявление президентов Польши, Литвы и Латвии. В этом заявлении были достаточно мотивационные слова. Там, с одной стороны, речь шла об угрозе, которую создает режим Лукашенко, размещая ядерное оружие, размещая вагнеровцев. Но, с другой стороны, как раз была отмечена важность для Альянса, и они обращались, три президента, к будущему саммиту, на важности для Альянса сохранения независимой и демократической Беларуси и поддержки белорусского народа, который борется за свою свободу. Но, к сожалению, в документах итоговых мы этого не услышали, мы услышали или прочитали только половину. О том, что из Беларуси есть угроза», — объяснил Латушко.

О встрече с президентом США Джо Байденом Тихановская сообщила 12 июля в своем Telegram-канале. По ее словам, встреча состоялась после выступления Байдена в Вильнюсском университете, во время которого президент США «упомянул Беларусь и призвал белорусов не останавливаться».