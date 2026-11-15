Джо Байден возвращается в Овальный кабинет после выступления в Розовом саду, посвященного соглашению о прекращении огня между Израилем и Хезболлой, 26 ноября 2024 года (Фото: Official White House Photo by Adam Schultz/Biden White House Archived/www.flickr.com)

В новых мемуарах экс-президента США Джо Байдена Пообещай мне, Америка он рассказывает о четырех годах в Белом доме и отношениях с мировыми лидерами. По его словам, президент Украины Владимир Зелинский «бывал угрюмым и упрямым, а также «проявлял меньше благодарности», чем он ожидал.

Отрывки из книги, которая выйдет во вторник, 17 ноября, опубликовала газета WSJ.

Издание указывает, что книга, вышедшая в свет на фоне успешных для демократов промежуточных выборов, дает Байдену возможность свести старые счеты и раскритиковать тех демократов, которые пытались отстранить его от власти после неудачного выступления на дебатах с президентом Трампом, фактически положившего конец его предвыборной кампании.

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По двум ключевым вопросам — выводу войск США из Афганистана и баллотированию на второй срок — он практически не выражает сожалений и не подвергает свои решения сомнению.

Отношения с мировыми лидерами и «неблагодарный» Зеленский

Байден в книге поделился впечатлениями о мировых лидерах. Бывший президент США считает, что актерский опыт Владимира Зеленского «оказался очень хорошей подготовкой» для лидера в условиях войны. Однако, по его словам, Зеленский «мог быть капризным и упрямым в наших частных беседах и не таким благодарным, как я ожидал».

Также Байден описывает «раздражительный тон» российского диктатора Владимира Путина и пишет, что тот «любил сутулиться во время встреч, притворяясь равнодушным, как подросток».

Байден заявил, что у него сложились «естественные доверительные отношения» с королевой Великобритании Елизаветой II, которые характеризовались её «стальной силой в сочетании с искоркой юмора в глазах», что напоминало ему его покойную мать.

26 сентября 2024 года президент Джо Байден проводит двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете / Фото: Официальное фото Белого дома, сделанное Адамом Шульцем / Архив Белого дома администрации Байдена / www.flickr.com

Два Дональда Трампа

WSJ пишет, что Трамп давно является главным политическим противником Байдена, однако в книге описаны необычные встречи между ними. Байден начинает книгу с резкой оценки беспорядков, произошедших 6 января 2021 года в Капитолии США. Байден пишет о Трампе: «Президент Америки не руководил страной — он возглавлял восстание. Это был один из самых вопиющих случаев неисполнения служебных обязанностей со стороны любого президента в нашей истории».

Тем не менее Байден отмечает, что, войдя в Овальный кабинет после инаугурации, он обнаружил великодушное письмо от Трампа — после месяцев нападок во время предвыборной кампании.

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«Было почти так, будто существовало два Дональда Трампа», — пишет Байден.

Ближе к концу книги Байден описывает «улеслительную» встречу с Трампом в Овальном кабинете после выборов 2024 года.

«Знаешь, Джо, если бы не политика, я уверен, мы были бы хорошими друзьями», — сказал Трамп Байдену, ошеломив уходящего президента.

Байден рассказал, что Трамп сказал ему: «Если бы не политика, мы бы всё время играли вместе в гольф».

Президент Джо Байден направляется в Овальный кабинет вместе с избранным президентом Дональдом Трампом, 13 ноября 2024 года / Фото: Официальное фото Белого дома, сделанное Адамом Шульцем / Архив Белого дома администрации Байдена / www.flickr.com

Вывод войск из Афганистана был «правильным решением»

Комментируя вывод войск из Афганистана, Байден пишет, что по-прежнему считает свое подвергшееся резкой критике решение правильным.

«Я бы снова принял такое же решение. Покончить с войной в Афганистане было правильным шагом», — пишет Байден.

Бывший президент отмечает, что столкнулся с сопротивлением внутри собственной администрации. Министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов, «оба были обеспокоены последствиями этого решения».

Байден говорит, что его заверили, что афганское правительство будет самодостаточным, а столица устоит как минимум шесть месяцев после ухода американских войск. Но «обещенный мне шестимесячный срок испарился за считанные дни. Это оказало глубокое влияние на упорядоченность процесса вывода войск».

Небольшое доверие к Нетаньяху

В главе, посвященной нападениям 7 октября 2023 года в Израиле, Байден обвиняет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что тот ставит свое краткосрочное политическое выживание выше долгосрочных интересов Израиля. Хотя лидеры обеих стран могли общаться друг с другом откровенно, Байден пишет: «Доверия было не так уж много. Меня также беспокоили склонности Биби, напоминающие поведение Трампа. Он мог легко и безазартно обращаться с правдой и не задумывался о том, чтобы подчинять демократические институты своим личным нуждам».

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Байден пишет, что «никогда не пожалеет о том, что поддержал Израиль после событий 7 октября. Это было самое страшное нападение на еврейский народ со времен Холокоста». Но, добавляет он, «было убито слишком много невинных палестинцев. Слишком много страданий было причинено людям, не имеющим никакого отношения к ХАМАС… Я ношу это в себе».

Президент Джо Байден принимает участие в расширенной двусторонней встрече с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в отеле Kempinski в Тель-Авиве, 18 октября 2023 года / Фото: Официальное фото Белого дома, автор — Кэмерон Смит / flickr.com

«Все были за» участие в выборах 2024 года

Байден пишет, что когда весной 2023 года он созвал своих главных советников, чтобы обсудить, стоит ли ему баллотироваться на переизбрание, никто не возразил и «все были за».

Байден говорит, что чувствовал «обязанность» баллотироваться.

«Люди говорят, что я обманывал себя, полагая, что смогу справляться с этой работой в моем возрасте. Мой ответ на это: я справлялся с этой работой», — считает он.

Байден пишет, что его пятидесятилетний опыт в политике «перевесил очевидные слабости, связанные с моим возрастом — мой пониженный голос, более частую склонность к ошибкам в названиях мест и имен, мою неровную походку».

Байден заявил, что не считал никого из числа кандидатов от Демократической партии «более сильным кандидатом», чем он, или имеющим больше шансов на победу в 2024 году.

«Вы можете не согласиться с этой оценкой, если хотите. Но я знаю, через какой процесс я прошел. Я принял взвешенное, тщательное и строгое решение», — сказал он.

«Ужасные дебаты»

Говоря о своем неуверенном выступлении на дебатах, Байден пишет, что оно произошло после интенсивных поездок и что он чувствовал себя «ужасно — настолько плохо, что сдал тест на COVID. Результат оказался отрицательным». Кроме того, это совпало с последствиями вынесения обвинительных приговоров его сыну, Хантеру Байдену, по трем пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений.

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«Это разбивало мне сердце», — отметил он.

Байден говорит, что, когда он прибыл на дебаты в Атланту, «с самого начала чувствовал, что что-то не так».

Он рассказывает, что в решающий момент «потерял нить мысли» и поспешно выпалил ответ: «Мы наконец-то победили Medicare». А я хотел сказать: «Мы наконец-то победили фармацевтический гигант». Байден говорит, что понимал, как плохо прошли дебаты, но полагал, что у него будет второй шанс. «Я ошибался», — пишет он.

Внезапное завершение предвыборной кампании

Байден описывает закрытые встречи с лидером демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов в Сенате Чаком Шумером в период после дебатов. Пелоси, как он пишет, «яростно работала за кулисами, пытаясь склонить избранных должностных лиц и делегатов Байдена к переходу на другую сторону», и предупредила его, что, судя по опросам, он не сможет победить.

Шумер приехал в дом Байдена в Рехобот-Бич, штат Делавэр, чтобы убедить его выйти из гонки.

«Я сказал Шумеру, что у него немало смелости (возможно, тогда я выразился по-другому), раз он приехал ко мне домой и стал убеждать меня выйти из гонки. Для меня важна лояльность».

Байден отмечает, что позже он и Пелоси восстановили отношения за обедом в итальянском ресторане. Он сказал, что они не обсуждали её призывы к нему выйти из гонки.

«Но мы вместе пережили слишком многое, чтобы позволить разладу остаться неустраненным. И поэтому мы поговорили о жизни, семье и политике и вернулись к прежним ритмам дружбы. И я рад, что мы это сделали», — добавил он.

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В мае 2025 года 82-летнему экс-президенту США диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Несмотря на серьезность заболевания, медики отметили, что опухоль чувствительна к гормональной терапии, а сам экс-президент сообщил, что начал принимать лекарства.

Осенью стало известно, что Байден проходит курс лучевой и гормональной терапии, а также перенес операцию по методу Моса для удаления раковых клеток кожи.

В августе 2026 года сын экс-президента Хантер Байден сообщил, что что рак у его отца распространился на кости и другие части тела.

В 2023 году Джо Байдену удалили опухоль грудной клетки, которая оказалась базальноклеточной карциномой — самым распространенным типом рака кожи. Тогда врач Байдена заявил, что «вся раковая ткань была успешно удалена».