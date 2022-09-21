«Ставки повышаются». После речи Путина от выступления Байдена на Генассамблее ООН ожидают твердой поддержки Украины — СМИ

21 сентября, 17:14
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Джо Байден отправляется на Генассамблею ООН, 20 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Джо Байден отправляется на Генассамблею ООН, 20 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден во время выступления на Генассамблее ООН в среду, 21 сентября осудит полномасштабную войну России против Украины.

Как сообщает The Wall Street Journal, речь Байдена запланирована на 17:35 (по Киеву). Российский диктатор Владимир Путин в обращении к россиянам в среду объявил частичную мобилизацию и снова угрожал миру ядерным оружием.

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Сергей Фурса
Что стоит за частичной мобилизацией в России

Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в своей речи Байден решительно осудит войну России против Украины и призовет мир продолжить противостоять открытой агрессии Кремля.

По словам Салливана, президент США не будет поднимать тему исключения России из Совета безопасности ООН, но «подтвердит основные принципы устава ООН в то время, когда постоянный член Совбеза нанес удар в самое сердце устава, бросив вызов принципу территориальной целостности и суверенитета».

Как пишет CNN, Байден планировал сделать войну России против Украины центральной темой своего выступления, но последнее заявление Путина «резко повышает ставки». По данным телеканала, глава Белого дома не будет напрямую обращаться к словам Путина, а сосредоточится на подтверждении поддержки США Украины и дальнейших действиях Вашингтона.

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21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.

После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине страна-агрессор решила мобилизовать 300 тысяч россиян.

Инфографика: НВ
https://www.youtube.com/embed/XT_Dd-mg-Js
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Путин ООН Джо Байден Россия-США Совбез ООН Украина-США Генассамблея ООН Война России против Украины

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