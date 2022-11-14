В Индонезии началась знаковая встреча Байдена и Цзиньпина 14 ноября, 12:23 Байден и Цзиньпин встретились в Индонезии перед саммитом G20 (Фото:Kevin Lamarque/Reuters)

В понедельник, 14 ноября, президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин начали встречу на полях саммита G20 в Индонезии.

Как сообщает CNN, главы двух стран впервые пожали друг другу руки с момента избрания Байдена президентом США почти два года назад.

Во время встречи делегаций официальных лиц США и Китая все были в защитных масках, кроме Байдена и Цзиньпина.

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«Я намерен держать открытыми линии связи между вами и мной лично, но и между нашими правительствами в целом, потому что у наших двух стран так много общего», — отметил президент США во вступительном слове перед началось переговоров.

Он отметил, что он и Цзиньпин несут ответственность за то, чтобы показать, что «Китай и США могут справиться с разногласиями, предотвратить перерастание конкуренции в нечто даже близкое к конфликту и найти пути совместной работы над неотложными глобальными проблемами, требующими нашего взаимного сотрудничества».

Лидер КНР в свою очередь отметил пристальное внимание мирового сообщества к их встрече с Байденом.

«В настоящее время отношения между Китаем и США находятся в такой ситуации, что мы все сильно переживаем по этому поводу, потому что это не соответствует фундаментальным интересам наших двух стран и народов, и это не то, чего ожидает от нас международное сообщество», — сказал Цзиньпин.

Он добавил, что лидеры двух стран «должны наметить правильный курс для отношений США и Китая».

«Мы должны найти правильное направление для двусторонних отношений и поднять их на новый уровень. Мир ожидает, что Китай и Соединенные Штаты будут правильно строить отношения», — подчеркнул он.

Цзиньпин также добавил, что он готов к «откровенному и углубленному» обмену мнениями с Байденом по вопросам, имеющим стратегическое значение для китайско-американских отношений, а также по основным глобальным и региональным проблемам.

Ранее сообщалось, что команда Байдена давно работает над организацией личной встречи с Цзиньпином, чтобы снизить напряженность в отношении Тайваня, а также решить спорные вопросы международной торговли.

За время его президентства лидеры КНР и США провели пять телефонных разговоров и видеозвонков.