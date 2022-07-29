Коснулись войны в Украине. Джо Байден и Си Цзиньпин провели двухчасовые переговоры 29 июля, 01:41 Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе двухчасовой беседы обсудили в частности войну в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



Сообщается, что во время диалога главы стран обменялись мнениями о войне в Украине, а также о том, как дальше могут развиваться события вокруг нее.

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В ходе разговора Байден подчеркнул, что США не меняли свою позицию по Тайваню и выступают против нарушения стабильности в регионе. Кроме того, одной из тем для обсуждения стали вопросы геноцида и принудительного труда в разных странах.

Представитель Белого дома в ходе пресс-брифинга охарактеризовал беседу, которая длилась почти два с половиной часа, как «прямую и честную».

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