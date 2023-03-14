Байден и Сунак договорились о дальнейшей поддержке Украины и обсудили санкции против РФ 14 марта, 08:48 Байден и Сунак провели переговоры в США (Фото:Leah Millis/Reuters)

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели переговоры в США, во время которых обсудили дальнейшую поддержку Украины в борьбе с оккупационными войсками РФ.

Как сообщили в пресс-службе Белого дома по итогам встречи двух лидеров в Сан-Диего, они обменялись мнениями по ряду глобальных вопросов, включая Китай и ситуацию в Украине.

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«Они подчеркнули свою неизменную поддержку Украины перед лицом продолжающейся агрессии России, включая предоставление Украине помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи, а также введение экономических мер для противодействия способности Москвы вести войну», — говорится в сообщении.

Байден и Сунак также обсудили важность дальнейшего углубления прочных и долговременных экономических отношений Британии и США.

Американский лидер пригласил британского премьера посетить Вашингтон в июне для продолжения разговора.

Лондон и Вашингтон системно поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, предоставляя военную и финансовую помощь, а также обучая украинских военнослужащих работе на технике, которую передают западные страны Киеву.

Байден неоднократно заявлял, что США будут с Украиной столько, сколько это будет необходимо.