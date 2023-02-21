Кортеж прибыл ко дворцу. Байден и Дуда встретились в Польше — видео

21 февраля, 14:53
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Джо Байден и Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден и Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Во вторник, 21 февраля, президент США Джо Байден и президент Польши Анджей Дуда встретились в Варшаве.

Офис Дуды опубликовал видео, на котором видно как кортеж Байдена прибыл к президентскому дворцу.

В церемонии принимают участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, глава МИД Збигнев Рау, глава канцелярии президента Гражина Игначак-Бандич и глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера.

Видео дня

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https://www.facebook.com/prezydentpl/videos/2273488896156381/

Джо Байден «покинул Вашингтон без предупреждения» и прибыл в Киев 20 февраля на поезде из Польши, сообщила NYT. Rolling Stone пишет, что Байдену предлагали встретиться с президентом Владимиром Зеленским в неизвестном месте на польско-украинской границе или во Львове.

Президент США объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия. После Украины американский президент направился в Польшу.

https://www.youtube.com/watch?v=Te9BTTT1P84&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Польша Джо Байден Анджей Дуда

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