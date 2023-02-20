Помощники Байдена рассматривали возможность его тайного пересечения границы с Украиной — Politico 20 февраля, 08:44 Байден посетит Польшу накануне годовщины полномасштабного вторжения России, но в Украину не приедет (Фото:Nathan Howard/Reuters)

Помощники президента США Джо Байдена рассматривали возможность того, чтобы он тайно пересек границу с Украиной во время его визита в Европу накануне годовщины полномасштабного вторжения России, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Помощники рассматривали возможность тайно переправить Байдена через границу в Украину, но поездка была практически исключена», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что по мнению большинства помощников, риск для безопасности Байдена или Украины того не стоит.

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Во время принятия решения учитывалось мнение многих военных аналитиков касательно того, что российский диктатор Владимира Путин, любящий символизм, во время годовщины полномасштабного вторжения в Украину «может отметить эту дату демонстрацией силы».

Издание также напомнило, что Байден — один из немногих западных лидеров, который так и не посетил Украину с начала большой войны.

С 20 по 22 февраля Байден осуществит свой визит в Польшу.

Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, президент США посетит только Польшу. При этом, встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским пока не запланирована.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве.

Посол США в Польше Марк Бжезинский заявлял, что в настоящее время определены три пункта визита Байдена: встреча с президентом Анджеем Дудой, с лидерами «бухарестской девятки» и речь перед годовщиной российского вторжения в Украину.

