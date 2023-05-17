«Рано или поздно». Байден планирует провести встречу с Си Цзиньпином 17 мая, 19:49 Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден планирует провести встречу с главой Китая Си Цзиньпином.

Во время брифинга в среду, 17 мая, глава американского государства заявил, что не может пока назвать точную дату встречи, однако добавил, что «это произойдет рано или поздно».

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При этом глава американского государства не уточнил, когда именно может пройти встреча с лидером КНР.

Последняя встреча между лидерами состоялась 14 ноября 2022 года.

14 марта президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время он намерен провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Других подробсностей он не раскрыл.