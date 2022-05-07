Посетила школу. Джилл Байден встретилась с украинскими беженцами в Румынии 7 мая, 18:15 Цей матеріал також доступний українською Джилл Байден и Кармен Йоханнис во время визита в школу в Бухаресте, 7 мая 2022 года (Фото:Susan Walsh/Pool via REUTERS)

Первая леди США Джилл Байден в рамках своей поездки в Румынию в субботу, 7 мая, посетила школу, где пообщалась с детьми и их матерями из Украины.

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Об этом сообщает CNN.

Джилл Байден в сопровождении первой леди Румынии Кармен Йоханнис посетила школу, где пообщалась с украинскими и румынскими педагогами. Также она поговорила с группой детей, которые рисовали, как бы выглядел мир без войны. Перед посадкой на самолет первая леди США поделилась эмоциями от своего визита и выразила восторг храбростью матерей, которых встретила.

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«Я думаю, что украинцы действительно знают, что мы с ними. Вы можете увидеть, что дети действительно страдали. Во многом учителя являются связующим элементом, который помогает этим детям справиться со своей травмой и эмоциями, а также придать им ощущение нормальности», — сказала Байден.

Первая леди США похвалила румынское правительство и его гуманитарные организации за оказание помощи беженцам, спасающимся от российского вторжения, назвав эти усилия «потрясающими». Дальше Байден отправится в Словакию.

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