Джихадистов необходимо лишать немецкого гражданства – МВД Германии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В МВД ФРГ радикальных исламистов хотят лишить немецкого гражданства

В МВД ФРГ радикальных исламистов хотят лишить немецкого гражданства

Джихадистов, которые имеют другое гражданство, кроме немецкого, необходимо лишать гражданства Германии. С таким заявлением выступил парламентский статс-секретарь при министре внутренних дел Германии Штефан Майер, сообщает DW.

Соответствующий законопроект появится еще в первый год работы нынешнего правительства страны, сообщил политик, принадлежащий к партии Христианско-социальный союз.

Майер также поддержал требование Центрального совета евреев Германии лишать вида на жительство иностранцев, совершивших преступления на почве антисемитизма.

"Тем самым они демонстрируют, что выступают против наших свободно-демократических принципов и убеждений", – отметил он.

Ранее общественный резонанс вызвали слова нового министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера о том, что ислам не является частью Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно высказывала противоположное мнение.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове