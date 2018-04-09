Джихадистов необходимо лишать немецкого гражданства – МВД Германии

Джихадистов, которые имеют другое гражданство, кроме немецкого, необходимо лишать гражданства Германии. С таким заявлением выступил парламентский статс-секретарь при министре внутренних дел Германии Штефан Майер, сообщает DW.

Соответствующий законопроект появится еще в первый год работы нынешнего правительства страны, сообщил политик, принадлежащий к партии Христианско-социальный союз.

Майер также поддержал требование Центрального совета евреев Германии лишать вида на жительство иностранцев, совершивших преступления на почве антисемитизма.

"Тем самым они демонстрируют, что выступают против наших свободно-демократических принципов и убеждений", – отметил он.

Ранее общественный резонанс вызвали слова нового министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера о том, что ислам не является частью Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно высказывала противоположное мнение.