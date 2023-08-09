Переговоры в Джидде. В Кремле испугались «новой тактики» Украины и хотят устроить свой «саммит» — СМИ 9 августа, 22:43 После саммита формулы мира в Джидде руководство страны-агрессора РФ думает, каким образом ответить на инициативы Украины (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Российское руководство начало чувствовать «угрозу» дипломатической изоляции после саммита в Джидде и хочет провести зеркальный саммит, пишет The Moscow Times со ссылкой на четырех чиновников, связанных с дипломатией.

По словам собеседника медиа среди дипломатов страны-агрессора, встреча в Джидде хоть и завершилась «без конкретных решений и совместного заявления, но показала, что Украина пытается «присоединить к диалогу страны Глобального Юга, одновременно дипломатически изолировав Россию».

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«Задача Киева сделать эти страны если не союзниками, то партнерами. А потом уже если общий консенсус будет достигнут, Украина будет пытаться его углубить и ставить более чувствительные вопросы для формирования такого консенсуса. Это именно то, что происходит сейчас», — рассказывал анонимный собеседник.

Источник издания, приближенный к Кремлю, отметил, что руководству страны-агрессора придется искать «какие-то ответы на новую тактику Украины» и добавил, что как бы ни старалась власть РФ говорить о «мировой поддержке», но никто не признает аннексию временно захваченных украинских территорий и оккупированного Крыма.

«На этом, конечно, сейчас Киев и будет играть, чтобы изолировать Москву по максимуму», — объясняет инсайдер издания.

Другой собеседник медиа, который является бывшим дипломатом, неохотно признал, что отсутствие Москвы на этих переговорах является «естественно неприятным» и подчеркнул, что без страны-террориста РФ все остальные партнеры «без нас шушукаются».

Еще один источник в МИД страны-агрессора заявил, что Москве следует устроить собственный «саммит» в противовес инициативе Киева, но, по его мнению, проблема заключается в том, что российский диктатор Владимир Путин и руководство РФ «пока не готово идти даже на малейшие компромиссы».

Саммит формулы мира в Саудовской Аравии: что известно

5−6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимали высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимают участие в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Это уже вторая встреча в таком формате — предыдущая состоялась в июне этого года в датском Копенгагене.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины засвидетельствовали приверженность принципам ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.