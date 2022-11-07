Песков назвал публикацию WSJ о переговорах советника Байдена с Кремлем «уткой англосаксонской газеты» 7 ноября, 12:36 Песков в свойственной ему хамской манере прокомментировал публикацию СМИ о переговорах Салливана с представителями РФ (Фото:Evgenia Novozhenina/Reuters)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на публикацию WSJ о конфиденциальных переговорах советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с представителями Кремля по Украине.

Он в свойственной ему манере назвал информацию СМИ «уткой англосаксонской газеты», пишет РБК.

«Нам нечего сказать по этой публикации. Много публикуют уток англосаксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом», — сказал Песков.

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Он также в очередной раз соврал о готовности РФ к переговорам с Киевом.

Накануне WSJ со ссылкой на источники сообщило, что в последние месяцы Салливан ведет переговоры с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Обсуждается якобы предотвращение эскалации в Украине, включая угрозу использования Россией ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран. При этом урегулирование конфликта в цели переговоров не входит.

Издание отмечает, что стремление Салливана поддерживать контакты с Россией не находит поддержки у других высокопоставленных американских политиков.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.