Джей Ди Вэнс позвонил Зеленскому: обсудили результаты встречи с Трампом и ракеты к Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Стороны обсудили итоги недавней встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях в пятницу, 31 июля.

Президент подчеркнул, что российские воздушные атаки на Украину продолжаются, поэтому усиление противовоздушной обороны остается одним из главных приоритетов.

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«ПВО — а именно перехватчики для Patriot против баллистики — остается главным приоритетом», — сообщил Зеленский.

Также в ходе разговора стороны обсудили влияние российской войны на мировые рынки. Зеленский отметил, что команды Украины и США продолжат работу над вопросами, поднятыми во время беседы.

28 июля Зеленский посетил Вашингтон и встретился с Трампом. По словам президента, в ходе встречи в Белом доме обсуждались лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot и другие инициативы, способные усилить оборонные возможности Украины. Встреча продлилась около часа, после чего сам Трамп заявил, что переговоры прошли «очень хорошо».

«Мы с президентом обсудили лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot, а также ряд других идей, которые могут помочь», — написал впоследствии Зеленский, не раскрывая подробностей.

Позже глава государства сообщил, что встретился с представителями компании Lockheed Martin, чтобы обсудить будущие возможности «совместного производства и обмена технологиями».

30 июля Трамп заявил, что «не уверен», предоставят ли Соединенные Штаты Украине лицензию на производство ракет Patriot. По его словам, Вашингтон «рассматривает этот вопрос».

«Это чрезвычайно мощное оружие, и… мы должны проявлять определенную осторожность в том, кому мы выдаем лицензию. Мы, собственно, не выдаем лицензий на оборудование», — заявил Трамп.