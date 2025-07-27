Рубио назвал потенциального преемника Трампа

Марко Рубио не исключил, что кандидатом в президенты от Республиканской партии может стать Джей Ди Вэнс (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Государственный секретарь США Марко Рубио не исключил, что кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2028 году может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс .

В интервью Fox News он подчеркнул, что Вэнс «был бы отличным кандидатом».

«Что ж, я думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом. Если он решит, что хочет этого», — сказал Рубио.

Госсекретарь США считает, что Вэнс отлично справляется с ролью вице-президента. По словам Рубио, они являются близкими друзьями.

«Я надеюсь, что он действительно намерен это сделать», — добавил он.

4 мая президент США Дональд Трамп заявил, что не пойдет на третий президентский срок.

Он назвал Джей Ди Вэнса и Марка Рубио среди тех, кто сможет занять его место лидера Республиканской партии, взяв на себя ответственность за бренд MAGA.

Кроме того, Трамп заявил, что республиканцев, которые могут стать лидерами в 2028 году, насчитывается до 20 человек.

30 марта Трамп заявлял, что не исключает возможности баллотироваться на третий срок несмотря на то, что это запрещено Конституцией страны. Он отметил, что для этого «существуют методы».