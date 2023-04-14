«Все списывают на 21-летнего». Почему возникают вопросы к основной версии США по утечке секретных документов — Снегирев 14 апреля, 12:05 NV Премиум Задержание Джека Тейшейры (Фото:WCVB-TV via ABC via REUTERS)

Военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев в эфире Radio NV высказался по поводу событий вокруг подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона нацгвардейца США Джека Тейшейра.

«Утечка масштабная, поэтому списывать все на 21-летнего человека, который якобы не осознавал последствия своей деятельности… Есть определенные вопросы к подобной версии. Скорее всего, арестом этого человека пытаются прикрыть достаточно низкий уровень контрразведывательных мер в американских спецслужбах. Это общая тактика. Фактически речь идет о том, что из этого 21-летнего человека сделали козла отпущения», — считает Снегирев.

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13 апреля ФБР арестовало подозреваемого в публикации засекреченных документов США в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Им оказался 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии, планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».

Вскоре в соцсетях была обнаружена новая партия «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанных с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в сеть документов — от 50 до нескольких сотен. Они похожи на сводки, которые используются для отчетов перед высшим руководством.