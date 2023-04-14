Подозреваемый в утечке секретных данных Пентагона называл войну в Украине «удручающей» битвой — WP 14 апреля, 09:59 Задержание подозреваемого в сливе секретных данных Пентагона в Сеть (Фото:WCVB-TV via ABC via Reuters)

Подозреваемый в утечке секретных данных Пентагона нацгвардеец США Джек Тейшейра называл полномасштабное вторжение России «удручающей войной» между двумя странами.

Об этом рассказал один из его друзей, пишет The Washington Post.

Он описал Тейшейру как патриота и набожного католика, интересующегося оружием и сомневающегося в будущем Америки.

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Он присоединился к новому серверу Discord, который основал Тейшейра, под названием Thug Shaker Central. Его пользователями были около двух десятков человек, включая подростков.

Собеседник издания рассказал, что нацгвардеец начал делиться секретными документами на сервере Discord приблизительно в феврале 2022 года, в начале большой войны РФ против Украины. Тейшейра рассматривал ее как «удручающую» битву между «двумя странами, которые должны иметь больше общего».

По словам друга, обмен секретными документами был предназначен «для просвещения людей, которых он считал своими друзьями и которым можно было доверять».

Пользователи договорились никогда не делиться документами за пределами сервера, поскольку они могут нанести ущерб интересам США.

«Было довольно неприятно видеть, как дети, выросшие в пригороде, спорят о конфликте, находящемся за океаном», — резюмировал он.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.



В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».



Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен, они похожи на сводки, которые используют для отчетов перед высшим руководством.

13 апреля ФБР арестовала подозреваемого в публикации засекреченных документов США в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Им оказался 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.

NYT сообщала, что Тейшейра был администратором небольшого игрового онлайн-чата, с которого началась утечка секретных документов. Чат состоял в основном из молодых людей и подростков, которых объединяла «любовь к оружию, расистским мемам и видеоиграм», писала газета.