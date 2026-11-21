Кроме того, что сексуальный преступник Джеффри Эпштейн искал в России несовершеннолетних девушек и женщин, часть из которых позже обвинила его в сексуальной эксплуатации, он налаживал связи с российскими олигархами и пытался добиться встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом говорится в расследовании Reuters Почему Джеффри Эпштейн любил Россию: женщины, олигархи и шанс на реванш .

В статье сообщается, что Эпштейн посещал Россию лишь несколько раз.

Впервые он приехал туда в апреле 1996 года, посетив Саров — секретный «закрытый город», где при Советском Союзе разрабатывалась значительная часть программы ядерного вооружения. В выпуске научного журнала Бюллетень ученых-атомщиков (Bulletin of the Atomic Scientists), Эпштейн присоединился к группе, которую возглавлял Натан Мирволд — тогдашний топ-менеджер американского гиганта программного обеспечения Microsoft. Мирволд посетил несколько городов, ища возможности для разработки программного обеспечения с низкими затратами.

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Инвесторка и русскоязычная журналистка, пишущая о технологиях, Эстер Дайсон сопровождала Мирволда как гид. Она рассказала, что вместе с Эпштейном посетила бывший дом советского физика Андрея Сахарова и услышала, как Эпштейн спросил одного из российских ученых, когда тот в последний раз получал зарплату.

Дайсон рассказала агентству Reuters, что для нее так и осталось непонятным, почему Эпштейн присоединился к этой поездке. По ее словам, казалось, он приехал только для того, чтобы встретиться с Мирволдом и осмотреть город.

Вторым был визит Эпштейна в Петербург в ноябре 2002 года после того, как его дизайнер интерьеров Альберто Пинто призвал его покрасить часть его таунхауса на Манхэттене в тот же цвет, что и знаменитая сиреневая комната в Александровском дворце в России. Во время этого визита группа, в составе которой был Эпштейн, посетила Екатерининский дворец — бывшую императорскую резиденцию, где за два дня до того Путин принимал в то время президента США Джорджа Буша. Посетил ли он сиреневую комнату в Александровском дворце, Reuters выяснить не удалось.

В Петербург Эпштейн полетел на своем частном самолете вместе с британской светской львицей Жислен Максвелл и французским скаутом моделей Жан-Люком Брюнелем, отметило Reuters сославшись на два источника, знакомые с поездкой, записи полетов, опубликованные Министерством юстиции США, и отчет французской прокуратуры. Во время пересадки в Москве Эпштейн, Максвелл и Брюнель встретились в ресторане с другом Максвелл, Умаром Джабраиловым — состоятельным чеченским бизнесменом. Источники Reuters утверждают, что после этой встречи Эпштейн приказал шоферу ехать по Тверской улице, чтобы увидеть проституток, стоявших вдоль проспекта ночью.

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Два человека, имеющие информацию об этой поездке Эпштейна, предоставили Reuters первую информацию о том, почему он туда поехал и как это путешествие сигнализировало об углублении его взаимодействия с Россией.

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«То, что началось как одержимость молодыми русскими женщинами и девушками, переросло в более широкие усилия, направленные на привлечение олигархов и чиновников Кремля, а также на обеспечение встречи с самим президентом Владимиром Путиным», — говорится в статье.

По данным агентства, Эпштейн начал с вербовки в России женщин и несовершеннолетних девушек в США через модельные сети и обещания возможностей. Reuters обнаружило по меньшей мере 17 женщин из бывшего Советского Союза, вовлеченных в сеть торговли людьми Эпштейна, включая трех из сотен, обвинили его в преступлениях.

Однако после того, как в 2008 году во Флориде Эпштейн признал себя виновным по обвинениям, связанным с проституцией и домогательством несовершеннолетней, и провел 13 месяцев в тюрьме, он все больше рассматривал Россию как путь назад в элитное общество, пишет Reuters. Согласно документам Министерства юстиции США, в течение значительной части периода с 2002 по 2019 год у Эпштейна были российские визы, отмечается в статье.

Агентство пишет, что восстановление картины связей Эпштейна с Россией осложняется тем, что многих людей, связанных с этим, как и самого Эпштейна, нет в живых. Брюнель скончался в камере парижской тюрьмы в 2022 году. В марте 2026 года, через несколько недель после того, как имя Джабраилова появилось в документах, связанных с делом Эпштейна, чеченского бизнесмена обнаружили мертвым в результате огнестрельного ранения в голову. Российские государственные СМИ сообщили, что он покончил с собой, но его родственники ставят это под сомнение.

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Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок заключения в федеральной тюрьме в Техасе за пособничество Эпштейну в сексуальном насилии над девушками-подростками. Она не признала своей вины, но была признана виновной по результатам судебного разбирательства. Несмотря на предположение, что Эпштейн имел связи с советской или российской разведкой, возможно, через покойного Роберта Максвелла, отца Гислейн Максвелл, который был британским медиамагнатом и подозреваемым тройным агентом, связанным с британской, российской и израильской развеками, Гислейн Максвелл утверждает, что ее отец никогда не встречался с Эпштейном. То же самое заявил Reuters и ее брат Иен Максвелл.

В статье отмечается, что, хотя Эпштей редко бывал в России, он пытался привлечь российских деятелей в элитные социальные и профессиональные круги, которые он годами формировал в сферах финансов, науки, моды и искусства, выстраивая связи из Нью-Йорка, Палм-Бич и своего частного острова на Американских Виргинских островах.

За несколько лет до первой поездки в Россию у Эпштейна уже были связи с Брюнелем, который активно ездил по странам Восточной Европы и бывшего Советского Союза, отбирая девушек и молодых женщин, чтобы привезти их в Париж, где отбирали тех, кто будет работать на американском рынке.

В сентябре 1991 года Брюнель устроил вечеринку в своей парижской квартире на престижном авеню Ош, рассказала одна из ее участниц, нидерландка Тисия Хейсман. По ее словам, среди других гостей были бизнесмены (в частности, из Саудовской Аравии), а также модели из Чехословакии, Югославии и России. Одна русская девушка — с виду подросток — почти весь вечер просидела на коленях у Эпштейна. Хейсман знала его только как «Джеффри» — имя, которым его называл Брюнель, а позже, увидев его в медиа, она узнала в нем Эпштейна.

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Инфографика: NV

Больше всего Хейсман поразил возраст девушки. «Это было жутко, — вспоминает она. — Девушка говорила, что работа моделью — это не очень хорошо, но „Джеффри обо мне заботится“. Также пугало то, что мне было 18 лет, а девушка была явно намного моложе меня».

В уголовной жалобе 2019 года Хейсман обвинила Брюнеля в том, что примерно через неделю после вечеринки он накачал ее наркотиками и изнасиловал. Тот все отрицал. Брюнель умер, еще находясь под следствием, и до того, как прокуроры решили, привлекать ли его к суду. По данным французской прокуратуры, он утверждал, что впервые встретил Эпштейна на рейсе между Нью-Йорком и Французской Ривьерой, но не помнит, когда это произошло.

В 1990-х Эпштейна часто видели в компании российских моделей и молодых женщин. Двое менеджеров, работавших в индустрии моды и знакомых с ним, говорят, что одной из них была Анна Малова, которая в 1993 году, в возрасте 22 лет, заняла призовое место на конкурсе Мисс Россия в Москве. В 1996 году она появилась в американской модельной индустрии, приняв участие в конкурсе American Dream Calendar на Багамах, который был организован в партнерстве между Дональдом Трампом, который в то время был весомой фигурой в индустрии конкурсов красоты и бизнесменом Джорджем Хаурани. Хаурани говорит, что Эпштейн был постоянным членом жюри и часто сидел рядом с Трампом. В комментарии агентству Reuters спикерка Белого дома Лорен Бис заявила, что Трамп был «полностью оправдан» в вопросах, связанных с Эпштейном. Она сослалась на предыдущее заявление Белого дома о том, что Трамп в итоге запретил Эпштейну посещать имение Мар-а-Лаго, поскольку считал его «мерзким человеком».

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Согласно данным о перелетах за февраль 1999 года, Малова летела на частном самолете Эпштейна с Карибских островов в Палм-Бич вместе с другими гостями, среди которых были Максвелл и британец Эндрю Маунтбеттен-Виндзор — известный тогда как принц Эндрю. Путь Маловой в окружение Эпштейна демонстрирует закономерность, которая прослеживалась по всем его делам, связанным с Россией: молодые женщины попадали к нему через модельные агентства и сети конкурсов красоты, после чего оказывались в кругу состоятельных и влиятельных мужчин. Этот круг был тесно связан с островом Литтл-Сент-Джеймс — местом, где, по утверждению федеральных прокуроров США, Эпштейн занимался торговлей женщинами и девушками и совершал насилие в отношении них, объясняет Reuters.

Поток женщин из России, которых привлекал Эпштейн, расширился в 2003 году, когда Брюнель открыл в Майами модельное агентство под названием Karin Models of America. Во время допроса французскими следователями Брюнель рассказал, что Эпштейн выступил гарантом кредита для агентства на сумму 300 тысяч долларов, а затем этот долг был погашен. По словам двух человек, знающих ситуацию, агентство MC2 активно занималось поиском моделей в России и часто оформляло для них документы для поездок в США, тогда как Эпштейн предоставлял им жилье в своих квартирах.

Сеть контактов Эпштейна на территории бывшего Советского Союза также служила источником знакомств с другими женщинами. Агентство Reuters выяснило, что за последнее десятилетие жизни Эпштейна по меньшей мере девять женщин из этого региона (преимущественно россиянки) рекомендовали ему своих подруг или знакомых.

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До конца 2009 года, отбывая годовой домашний арест в своей резиденции в Палм-Бич, Эпштейн активизировал усилия по налаживанию связей с российской элитой. По словам лица, присутствовавшего на таких встречах, знакомясь с состоятельными россиянами, Эпштейн часто назывался финансовым гением, способным оказать им помощь.

Среди тех, с кем он поддерживал переписку, был российский магнат в сфере недвижимости Владислав Доронин, в то время находившийся в отношениях с британской супермоделью Наоми Кэмпбелл. Весной 2010 года, согласно электронным письмам, обнародованным Министерством юстиции, офис Доронина пригласил Эпштейна на благотворительное мероприятие в Москве, организованное Кэмпбелл. Однако, как сообщил человек, осведомленный с организацией мероприятия, Эпштейн на него не пришел.

В июле того же года истек срок его домашнего ареста, а позже Эпштейн принимал Доронина на ужине в своем нью-йоркском таунхаусе. Из переписки следует, что Доронин поблагодарил Эпштейна за ужин, а финансист поделился с российским магнатом своим мнением о многомиллионном проекте в сфере недвижимости в Москве.

Эпштейн также пытался наладить связи с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Согласно электронным письмам, обнародованным Минюстом США, в 2010 году один из помощников Эпштейна пытался организовать их встречу через контактное лицо, которое посоветовал бывший британский министр Питер Мендельсон. Reuters не удалось выяснить, состоялась ли встреча между Эпштейном и Дерипаской. Двое знакомых Эпштейна утверждают, что впоследствии он преувеличивал степень своей близости с Дерипаской.

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В сентябре 2011 года Эпштейн планировал поездку в Россию, которая, согласно обнародованным Минюстом США письмам, предусматривала встречи с агентом, занимающимся поиском моделей, а также с представителями научной академии. В одной из цепочек электронных писем сотрудник Эпштейна отметил, что его российский охранник Игорь Зиновьев сообщил о запланированной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным из электронной переписки и по словам лица, помогавшего организовывать поездку Эпштейна, эта поездка не состоялась. Трое знакомых Эпштейна заявили, что, по их мнению, никакой встречи с Путиным на самом деле не было запланировано. «Это был фарс», — отметил человек, знакомый с этой ситуацией.

Как следует из интервью и документов, изученных агентством Reuters, в 2014 году в Париже Эпштейн встретился с замминистра экономики России и одним из организаторов Петербургского международного экономического форума Сергеем Беляковым. В последующие годы Эпштейн и Беляков поддерживали тесную связь, а в апреле 2015 года во время ужина в своем таунхаусе на Манхэттене Эпштейн познакомил Белякова с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком. Через некоторое время после этого Эпштейн попросил Барака поспособствовать тому, чтобы Беляков представил его российскому руководству.

«Предлагаю вам отправить (Белякову) сообщение, — писал Эпштейн, — в котором указать, что, по вашему мнению, Путину и его советникам было бы полезно пообщаться с Джеффри и обсудить рынки, валюту и финансовую систему в новых реалиях нулевых процентных ставок».

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Источник Reuters утверждает, что Барак не передал это сообщение.

Эпштейн привлекал и других посредников, в частности Мендельсона, для организации встречи с Путиным, однако, судя по всему, безуспешно, говорится в статье.

Одну из своих последних попыток наладить контакты на высоком уровне в России Эпштейн предпринял при посредничестве бизнесмена из ОАЭ Султана Ахмеда бин Сулаема, длительное время возглавлявшего международную логистическую компанию DP World. Согласно документам Эпштейна, их отношения продолжались, по меньшей мере, с 2005 года.

В сентябре 2015 года бин Сулаем отправился в Россию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить возможности управления российскими портами — об этом говорится в официальном пресс-релизе правительства ОАЭ. Параллельно с ведением переговоров с Россией бин Сулаем получил от Эпштейна просьбу помочь с трудоустройством брата его помощницы Светланы Пожидаевой. «Мы собираемся провести с ним собеседование», — ответил бин Сулаем в электронном письме 2017 года, хотя должность для него так и не появилась, сообщается в статье.

В феврале 2026 года, после того, как информация о его связях с Эпштейном получила огласку бин Сулаем оставил компанию DP World.

«Попытки Эпштейна наладить связи в России не привели ни к заключению крупных деловых соглашений, ни к получению реального влияния в стране. Человек, знакомый и с Путиным, и с Эпштейном, выразил уверенность, что они никогда не встречались», — подытоживается в статье.