«Передайте Путину, что это будет полезно». Эпштейн налаживал связи с российскими олигархами и пытался встретиться с диктатором РФ — Reuters
Джеффри Эпштейн несколько раз пытался встретиться с Владимиром Путиным, пишет Reuters (Фото: House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS)
Кроме того, что сексуальный преступник Джеффри Эпштейн искал в России несовершеннолетних девушек и женщин, часть из которых позже обвинила его в сексуальной эксплуатации, он налаживал связи с российскими олигархами и пытался добиться встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом говорится в расследовании Reuters Почему Джеффри Эпштейн любил Россию: женщины, олигархи и шанс на реванш.
В статье сообщается, что Эпштейн посещал Россию лишь несколько раз.
Впервые он приехал туда в апреле 1996 года, посетив Саров — секретный «закрытый город», где при Советском Союзе разрабатывалась значительная часть программы ядерного вооружения. В выпуске научного журнала Бюллетень ученых-атомщиков (Bulletin of the Atomic Scientists), Эпштейн присоединился к группе, которую возглавлял Натан Мирволд — тогдашний топ-менеджер американского гиганта программного обеспечения Microsoft. Мирволд посетил несколько городов, ища возможности для разработки программного обеспечения с низкими затратами.
Инвесторка и русскоязычная журналистка, пишущая о технологиях, Эстер Дайсон сопровождала Мирволда как гид. Она рассказала, что вместе с Эпштейном посетила бывший дом советского физика Андрея Сахарова и услышала, как Эпштейн спросил одного из российских ученых, когда тот в последний раз получал зарплату.
Дайсон рассказала агентству Reuters, что для нее так и осталось непонятным, почему Эпштейн присоединился к этой поездке. По ее словам, казалось, он приехал только для того, чтобы встретиться с Мирволдом и осмотреть город.
Вторым был визит Эпштейна в Петербург в ноябре 2002 года после того, как его дизайнер интерьеров Альберто Пинто призвал его покрасить часть его таунхауса на Манхэттене в тот же цвет, что и знаменитая сиреневая комната в Александровском дворце в России. Во время этого визита группа, в составе которой был Эпштейн, посетила Екатерининский дворец — бывшую императорскую резиденцию, где за два дня до того Путин принимал в то время президента США Джорджа Буша. Посетил ли он сиреневую комнату в Александровском дворце, Reuters выяснить не удалось.
В Петербург Эпштейн полетел на своем частном самолете вместе с британской светской львицей Жислен Максвелл и французским скаутом моделей Жан-Люком Брюнелем, отметило Reuters сославшись на два источника, знакомые с поездкой, записи полетов, опубликованные Министерством юстиции США, и отчет французской прокуратуры. Во время пересадки в Москве Эпштейн, Максвелл и Брюнель встретились в ресторане с другом Максвелл, Умаром Джабраиловым — состоятельным чеченским бизнесменом. Источники Reuters утверждают, что после этой встречи Эпштейн приказал шоферу ехать по Тверской улице, чтобы увидеть проституток, стоявших вдоль проспекта ночью.
Два человека, имеющие информацию об этой поездке Эпштейна, предоставили Reuters первую информацию о том, почему он туда поехал и как это путешествие сигнализировало об углублении его взаимодействия с Россией.
«То, что началось как одержимость молодыми русскими женщинами и девушками, переросло в более широкие усилия, направленные на привлечение олигархов и чиновников Кремля, а также на обеспечение встречи с самим президентом Владимиром Путиным», — говорится в статье.
По данным агентства, Эпштейн начал с вербовки в России женщин и несовершеннолетних девушек в США через модельные сети и обещания возможностей. Reuters обнаружило по меньшей мере 17 женщин из бывшего Советского Союза, вовлеченных в сеть торговли людьми Эпштейна, включая трех из сотен, обвинили его в преступлениях.
Однако после того, как в 2008 году во Флориде Эпштейн признал себя виновным по обвинениям, связанным с проституцией и домогательством несовершеннолетней, и провел 13 месяцев в тюрьме, он все больше рассматривал Россию как путь назад в элитное общество, пишет Reuters. Согласно документам Министерства юстиции США, в течение значительной части периода с 2002 по 2019 год у Эпштейна были российские визы, отмечается в статье.
Агентство пишет, что восстановление картины связей Эпштейна с Россией осложняется тем, что многих людей, связанных с этим, как и самого Эпштейна, нет в живых. Брюнель скончался в камере парижской тюрьмы в 2022 году. В марте 2026 года, через несколько недель после того, как имя Джабраилова появилось в документах, связанных с делом Эпштейна, чеченского бизнесмена обнаружили мертвым в результате огнестрельного ранения в голову. Российские государственные СМИ сообщили, что он покончил с собой, но его родственники ставят это под сомнение.
Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок заключения в федеральной тюрьме в Техасе за пособничество Эпштейну в сексуальном насилии над девушками-подростками. Она не признала своей вины, но была признана виновной по результатам судебного разбирательства. Несмотря на предположение, что Эпштейн имел связи с советской или российской разведкой, возможно, через покойного Роберта Максвелла, отца Гислейн Максвелл, который был британским медиамагнатом и подозреваемым тройным агентом, связанным с британской, российской и израильской развеками, Гислейн Максвелл утверждает, что ее отец никогда не встречался с Эпштейном. То же самое заявил Reuters и ее брат Иен Максвелл.
В статье отмечается, что, хотя Эпштей редко бывал в России, он пытался привлечь российских деятелей в элитные социальные и профессиональные круги, которые он годами формировал в сферах финансов, науки, моды и искусства, выстраивая связи из Нью-Йорка, Палм-Бич и своего частного острова на Американских Виргинских островах.
За несколько лет до первой поездки в Россию у Эпштейна уже были связи с Брюнелем, который активно ездил по странам Восточной Европы и бывшего Советского Союза, отбирая девушек и молодых женщин, чтобы привезти их в Париж, где отбирали тех, кто будет работать на американском рынке.
В сентябре 1991 года Брюнель устроил вечеринку в своей парижской квартире на престижном авеню Ош, рассказала одна из ее участниц, нидерландка Тисия Хейсман. По ее словам, среди других гостей были бизнесмены (в частности, из Саудовской Аравии), а также модели из Чехословакии, Югославии и России. Одна русская девушка — с виду подросток — почти весь вечер просидела на коленях у Эпштейна. Хейсман знала его только как «Джеффри» — имя, которым его называл Брюнель, а позже, увидев его в медиа, она узнала в нем Эпштейна.
Больше всего Хейсман поразил возраст девушки. «Это было жутко, — вспоминает она. — Девушка говорила, что работа моделью — это не очень хорошо, но „Джеффри обо мне заботится“. Также пугало то, что мне было 18 лет, а девушка была явно намного моложе меня».
В уголовной жалобе 2019 года Хейсман обвинила Брюнеля в том, что примерно через неделю после вечеринки он накачал ее наркотиками и изнасиловал. Тот все отрицал. Брюнель умер, еще находясь под следствием, и до того, как прокуроры решили, привлекать ли его к суду. По данным французской прокуратуры, он утверждал, что впервые встретил Эпштейна на рейсе между Нью-Йорком и Французской Ривьерой, но не помнит, когда это произошло.
В 1990-х Эпштейна часто видели в компании российских моделей и молодых женщин. Двое менеджеров, работавших в индустрии моды и знакомых с ним, говорят, что одной из них была Анна Малова, которая в 1993 году, в возрасте 22 лет, заняла призовое место на конкурсе Мисс Россия в Москве. В 1996 году она появилась в американской модельной индустрии, приняв участие в конкурсе American Dream Calendar на Багамах, который был организован в партнерстве между Дональдом Трампом, который в то время был весомой фигурой в индустрии конкурсов красоты и бизнесменом Джорджем Хаурани. Хаурани говорит, что Эпштейн был постоянным членом жюри и часто сидел рядом с Трампом. В комментарии агентству Reuters спикерка Белого дома Лорен Бис заявила, что Трамп был «полностью оправдан» в вопросах, связанных с Эпштейном. Она сослалась на предыдущее заявление Белого дома о том, что Трамп в итоге запретил Эпштейну посещать имение Мар-а-Лаго, поскольку считал его «мерзким человеком».
Согласно данным о перелетах за февраль 1999 года, Малова летела на частном самолете Эпштейна с Карибских островов в Палм-Бич вместе с другими гостями, среди которых были Максвелл и британец Эндрю Маунтбеттен-Виндзор — известный тогда как принц Эндрю. Путь Маловой в окружение Эпштейна демонстрирует закономерность, которая прослеживалась по всем его делам, связанным с Россией: молодые женщины попадали к нему через модельные агентства и сети конкурсов красоты, после чего оказывались в кругу состоятельных и влиятельных мужчин. Этот круг был тесно связан с островом Литтл-Сент-Джеймс — местом, где, по утверждению федеральных прокуроров США, Эпштейн занимался торговлей женщинами и девушками и совершал насилие в отношении них, объясняет Reuters.
Поток женщин из России, которых привлекал Эпштейн, расширился в 2003 году, когда Брюнель открыл в Майами модельное агентство под названием Karin Models of America. Во время допроса французскими следователями Брюнель рассказал, что Эпштейн выступил гарантом кредита для агентства на сумму 300 тысяч долларов, а затем этот долг был погашен. По словам двух человек, знающих ситуацию, агентство MC2 активно занималось поиском моделей в России и часто оформляло для них документы для поездок в США, тогда как Эпштейн предоставлял им жилье в своих квартирах.
Сеть контактов Эпштейна на территории бывшего Советского Союза также служила источником знакомств с другими женщинами. Агентство Reuters выяснило, что за последнее десятилетие жизни Эпштейна по меньшей мере девять женщин из этого региона (преимущественно россиянки) рекомендовали ему своих подруг или знакомых.
До конца 2009 года, отбывая годовой домашний арест в своей резиденции в Палм-Бич, Эпштейн активизировал усилия по налаживанию связей с российской элитой. По словам лица, присутствовавшего на таких встречах, знакомясь с состоятельными россиянами, Эпштейн часто назывался финансовым гением, способным оказать им помощь.
Среди тех, с кем он поддерживал переписку, был российский магнат в сфере недвижимости Владислав Доронин, в то время находившийся в отношениях с британской супермоделью Наоми Кэмпбелл. Весной 2010 года, согласно электронным письмам, обнародованным Министерством юстиции, офис Доронина пригласил Эпштейна на благотворительное мероприятие в Москве, организованное Кэмпбелл. Однако, как сообщил человек, осведомленный с организацией мероприятия, Эпштейн на него не пришел.
В июле того же года истек срок его домашнего ареста, а позже Эпштейн принимал Доронина на ужине в своем нью-йоркском таунхаусе. Из переписки следует, что Доронин поблагодарил Эпштейна за ужин, а финансист поделился с российским магнатом своим мнением о многомиллионном проекте в сфере недвижимости в Москве.
Эпштейн также пытался наладить связи с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Согласно электронным письмам, обнародованным Минюстом США, в 2010 году один из помощников Эпштейна пытался организовать их встречу через контактное лицо, которое посоветовал бывший британский министр Питер Мендельсон. Reuters не удалось выяснить, состоялась ли встреча между Эпштейном и Дерипаской. Двое знакомых Эпштейна утверждают, что впоследствии он преувеличивал степень своей близости с Дерипаской.
В сентябре 2011 года Эпштейн планировал поездку в Россию, которая, согласно обнародованным Минюстом США письмам, предусматривала встречи с агентом, занимающимся поиском моделей, а также с представителями научной академии. В одной из цепочек электронных писем сотрудник Эпштейна отметил, что его российский охранник Игорь Зиновьев сообщил о запланированной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.
По данным из электронной переписки и по словам лица, помогавшего организовывать поездку Эпштейна, эта поездка не состоялась. Трое знакомых Эпштейна заявили, что, по их мнению, никакой встречи с Путиным на самом деле не было запланировано. «Это был фарс», — отметил человек, знакомый с этой ситуацией.
Как следует из интервью и документов, изученных агентством Reuters, в 2014 году в Париже Эпштейн встретился с замминистра экономики России и одним из организаторов Петербургского международного экономического форума Сергеем Беляковым. В последующие годы Эпштейн и Беляков поддерживали тесную связь, а в апреле 2015 года во время ужина в своем таунхаусе на Манхэттене Эпштейн познакомил Белякова с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком. Через некоторое время после этого Эпштейн попросил Барака поспособствовать тому, чтобы Беляков представил его российскому руководству.
«Предлагаю вам отправить (Белякову) сообщение, — писал Эпштейн, — в котором указать, что, по вашему мнению, Путину и его советникам было бы полезно пообщаться с Джеффри и обсудить рынки, валюту и финансовую систему в новых реалиях нулевых процентных ставок».
Источник Reuters утверждает, что Барак не передал это сообщение.
Эпштейн привлекал и других посредников, в частности Мендельсона, для организации встречи с Путиным, однако, судя по всему, безуспешно, говорится в статье.
Одну из своих последних попыток наладить контакты на высоком уровне в России Эпштейн предпринял при посредничестве бизнесмена из ОАЭ Султана Ахмеда бин Сулаема, длительное время возглавлявшего международную логистическую компанию DP World. Согласно документам Эпштейна, их отношения продолжались, по меньшей мере, с 2005 года.
В сентябре 2015 года бин Сулаем отправился в Россию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить возможности управления российскими портами — об этом говорится в официальном пресс-релизе правительства ОАЭ. Параллельно с ведением переговоров с Россией бин Сулаем получил от Эпштейна просьбу помочь с трудоустройством брата его помощницы Светланы Пожидаевой. «Мы собираемся провести с ним собеседование», — ответил бин Сулаем в электронном письме 2017 года, хотя должность для него так и не появилась, сообщается в статье.
В феврале 2026 года, после того, как информация о его связях с Эпштейном получила огласку бин Сулаем оставил компанию DP World.
«Попытки Эпштейна наладить связи в России не привели ни к заключению крупных деловых соглашений, ни к получению реального влияния в стране. Человек, знакомый и с Путиным, и с Эпштейном, выразил уверенность, что они никогда не встречались», — подытоживается в статье.