Премьер Канады Трюдо не смог вылететь из Индии из-за поломки самолета 11 сентября, 23:11 Джастин Трюдо (Фото:ADI WEDA/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не смог вовремя вылететь из Индии после завершения саммита G20 из-за поломки правительственного самолета.

Об этом сообщает CBC News.

Cамолет Вооруженных сил Канады СС-150 Polaris отправился в воскресенье вечером, 11 сентября, с канадской военной базы Трентон в Индию, чтобы забрать Трюдо и канадскую делегацию после того, как у самолета, на котором они прилетели, возникли проблемы с обслуживанием.

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Отмечается, что ожидаемое время отбытия канадской делегации — утро вторника, 12 сентября. Хотя по первоначальному плану они должны были отправиться в воскресенье.

«По словам спикера премьер-министра, ситуация остается изменчивой», — отмечает CBC News.

В офисе Трюдо заверили, что глава страны продолжает выполнять свои обязанности в гостиничном номере в Нью-Дели.

По данным Министерства обороны Канады, которое обеспечивает транспортировку премьер-министра, одна из важных деталей самолета нуждается в замене.