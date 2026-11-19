Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Берлин на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами .

Об этом Кушнер заявил в четверг, 19 ноября, в своей публикации в соцсети Х.

«Стив Уиткофф и я направляемся в Берлин, чтобы проконсультироваться с президентом Зеленским и европейскими лидерами на встрече Коалиции желающих. Нашими приоритетами в этой поездке являются дальнейшее укрепление тесной координации с Украиной и Европой, выработка единой позиции по ключевым элементам прочного мира и совместная подготовка повестки дня и предлагаемого формата для следующего раунда многосторонних переговоров», — сообщил он.

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По словам Кушнера, будет также обсуждено, как Коалиция желающих может способствовать мерам безопасности после окончания войны. Включая надежные гарантии для Украины и более широкую структуру по укреплению европейской стабильности и снижению риска будущих конфликтов.

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Ранее издание Axios сообщило, что Виткофф и Кушнер планируют на этой неделе встретиться в Берлине с украинскими и европейскими официальными лицами, чтобы обсудить гарантии безопасности и план послевоенного экономического восстановления Украины.

Впоследствии Зеленский подтвердил, что спецпосланники президента США будут присутствовать 19 ноября на встречах в Берлине. Киев рассчитывает на новые обсуждения на уровне переговорных групп.

«Представители президента США завтра примут участие во встречах в Берлине. И мы надеемся, что новые обсуждения на уровне переговорных групп, а также лидеров Коалиции желающих будут результативными. Со своей стороны мы делаем для этого все возможное», — сказал глава государства.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщало, что в ходе встреч основное внимание будет уделено разработке «надежных послевоенных гарантий безопасности» для Украины, продвижению комплексного плана экономического восстановления и подготовке к следующему раунду многосторонних переговоров.