Командир экипажа SpaceX лично привез помощь из США для украинских военных

7 марта, 04:12
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Украинцы подарили Айзекману сине-желтый флаг (Фото:facebook.com/olehkuts)

Украинцы подарили Айзекману сине-желтый флаг (Фото:facebook.com/olehkuts)

Американский бизнесмен, астронавт, командир экипажа SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман лично привез из США помощь для украинских военных. Таким образом он выразил свою поддержку Украине.

Об этом сообщил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц.

«Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине, а еще привез первую партию «вкуснях», — написал он.

https://www.facebook.com/olehkuts/posts/10159595723421936&show_text=true&width=500
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В диппредставительстве Укринформу сообщили, что Айзекман прилетел лично, чтобы «парни на передовой получили самое необходимое побыстрее».

Украинцы подарили Айзекману сине-желтый флаг.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Астронавт SpaceX Война России против Украины

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