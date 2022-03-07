Командир экипажа SpaceX лично привез помощь из США для украинских военных 7 марта, 04:12 Цей матеріал також доступний українською Украинцы подарили Айзекману сине-желтый флаг (Фото:facebook.com/olehkuts)

Американский бизнесмен, астронавт, командир экипажа SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман лично привез из США помощь для украинских военных. Таким образом он выразил свою поддержку Украине.

Об этом сообщил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц.



«Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине, а еще привез первую партию «вкуснях», — написал он.

В диппредставительстве Укринформу сообщили, что Айзекман прилетел лично, чтобы «парни на передовой получили самое необходимое побыстрее».

Украинцы подарили Айзекману сине-желтый флаг.

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