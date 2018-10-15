15 октября 2018, понедельник

Исчезновение Джамаля Хашкаджи: Саудовская Аравия позволила Турции обыскать консульство в Стамбуле

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Обыскать аравийское консульство в Стамбуле позволили через две недели после визита в консульство и исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи

Обыскать аравийское консульство в Стамбуле позволили через две недели после визита в консульство и исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи

Саудовская Аравия позволила Турции обыскать стамбульское консульство. Это произошло в понедельник, 15 октября, после обеда, почти через две недели после того, как журналист Джамаль Хашкаджи пропал без вести после посещения консульства в Стамбуле.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на турецкого дипломата.

Саудовские власти приняли решение под давлением ЕС и США, которые требуют от Саудовской Аравии объяснить исчезновение Хашкаджи.

Так, президент США Дональд Трамп пообещал "сурово наказать" Саудовскую Аравию, если страну признают виновной в исчезновении журналиста. Великобритания разработала санкционный список в отношении представителей силовых структур и должностных лиц Саудовской Аравии в связи с исчезновением Джамаля. Кроме того, Великобритания, Франция и Германия сделали совместное заявление с требованием международного расследования дела Хашкаджи.

Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.

Смотрите также

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове