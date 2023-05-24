Обиделись из-за Путина. В России заявили, что президента Молдовы Санду могут объявить в розыск 24 мая, 10:46 Майя Санду (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza/File Photo)

Первый заместитель председателя международного комитета Совета федерации РФ Владимир Джаборов во вторник, 23 мая, заявил, что Россия может возбудить уголовное дело против главы Молдовы Майи Санду и объявить ее в международный розыск.

Джаборов у Telegram написав, що Санду можуть звинуватити у «висловленні погроз» російському диктатору Володимиру Путіну.





«Схоже, у громадянки Румунії пані Маї Санду, яка обіймає посаду президента Молдови, щось із головою. У Слідчого комітету РФ є всі підстави порушити стосовно Санду кримінальну справу за фактом висловленої погрози арешту президента Росії. Розмріялася, щоб глава Великої Росії приїхав в її країну, економіка і благополуччя якої повністю залежні від Москви», — висловився Джабаров.

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23 травня Санду заявила, що Путіна буде заарештовано, якщо той приїде до Молдови. Таким чином, Молдова виконує рішення Міжнародного кримінального суду.





17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, якого підозрюють у скоєнні воєнних злочинів в Україні. Путіна звинувачують у незаконній депортації дітей з окупованих територій України на територію Росії з 24 лютого 2022 року.