«Даже рост разный». Буданов рассказал о двойниках Путина

2 августа, 21:47
Буданов рассказывает, что у «Путинов» разные формы ушей (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Буданов рассказывает, что у «Путинов» разные формы ушей (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Глава украинской разведки Кирилл Буданов подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин активно использует двойников.

В видео, опубликованном в Facebook украинской разведки, Буданов рассказывает, что у «путинов» разные формы ушей.

«Это как отпечаток пальца. У каждого человека картинка уха уникальная», — сказал он.

Видео дня

Буданов добавил, что диктатор серьезно болен. Также глава украинской разведки убежден, что Путин, которого показывали по телевиденью до 2010 года, и тот человек, которого показывают сейчас, это разные люди.

https://www.facebook.com/watch/?v=574079711090153
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«У них разные повадки, разные манеры, разные походки. У них даже разный рост, если хорошо присмотреться», — убежден Буданов.

Ранее глава британской разведки Ми-6 Ричард Мур говорил, что нет свидетельств того, что Путин серьезно болен.

Также директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что у американской разведки нет доказательств того, что Путин психически или физически болен.

https://www.youtube.com/embed/PkFezEcFiqU
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Разведка Диктатор Двойник Кирилл Буданов

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