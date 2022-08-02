«Даже рост разный». Буданов рассказал о двойниках Путина
Буданов рассказывает, что у «Путинов» разные формы ушей (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)
Глава украинской разведки Кирилл Буданов подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин активно использует двойников.
В видео, опубликованном в Facebook украинской разведки, Буданов рассказывает, что у «путинов» разные формы ушей.
«Это как отпечаток пальца. У каждого человека картинка уха уникальная», — сказал он.
Буданов добавил, что диктатор серьезно болен. Также глава украинской разведки убежден, что Путин, которого показывали по телевиденью до 2010 года, и тот человек, которого показывают сейчас, это разные люди.
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«У них разные повадки, разные манеры, разные походки. У них даже разный рост, если хорошо присмотреться», — убежден Буданов.
Ранее глава британской разведки Ми-6 Ричард Мур говорил, что нет свидетельств того, что Путин серьезно болен.
Также директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что у американской разведки нет доказательств того, что Путин психически или физически болен.
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