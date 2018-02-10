Двое турецких военных погибли при крушении вертолета в Африне

Двое военных погибли при крушении турецкого вертолета в Африне, Сирия, сообщает CNN.

"Один из двух вертолетов Atak, работавших в районе Африна, к сожалению, разбился. Двое отважных членов наших вооруженных сил погибли", - приводит слова премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма агентство Anadolu.

По его словам, нет свидетельств тому, что вертолет сбили. Сейчас продолжается расследование инцидента.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкий вертолет был сбит и пригрозил, что "исполнители заплатят высокую цену". На видео крушения не виден момент удара по нему.

21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции на севере Сирии (район Африна) против курдских вооруженных формирований.