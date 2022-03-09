«Россияне готовы сдаваться». Цели врага, сопротивление украинцев и поддержка НАТО — интервью с Юрием Бутусовым о двух неделях обороны 9 марта, 20:01 Цей матеріал також доступний українською Российские танки в Сумской области. 8 марта 2022 года (Фото:Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Заканчивается 14 день войны России против Украины. Киев, Сумы, Харьков, Мариуполь и другие украинские города продолжают держать оборону, несмотря на жестокие обстрелы оккупантов.

В интервью Радио НВ главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов проанализировал, какие направления наиболее угрожающие, насколько слабы россияне и достаточно ли в войне НАТО поддерживает Украину.

— Насколько сильно враг продвинулся на юге?

— На юге противник закрепляется на территории Херсонской и на юге Запорожской области. Они пытаются удержать именно это направление под своим контролем, усилить его сейчас, перебросить резервы. Также противник постоянно штурмует Мариуполь. Враг пытается как можно скорее захватить город, он полностью блокирован, но украинские войска там — Нацгвардия, Вооруженные силы, пограничники, полиция оказывают просто блестящее, отчаянное сопротивление, отражают все атаки.

На юге ситуация угрожающая. Очевидны стратегические намерения противника — выбить наши войска из Донбасса и юга Украины. Для того чтобы Украина не имела возможности сосредоточить свои силы в том районе, ведут активные действия на севере — противник угрожает Киеву. Ведет бои, пытается оцепить, отрезать Киев со всех сторон. Поэтому ситуация на севере тоже требует серьезного внимания. Для противника наступление в этом районе более приемлемо, так как там у них удобные коммуникации. Если в Крым у них длинное плечо подвоза, на севере им легче сосредотачивать свои войска, перебрасывать и снабжать их. Поэтому они сосредотачивают давление на столицу Украины, чтобы ограничить наши основные силы.

— Эксперты говорят, что России нужна неделя, чтобы подтянуть резервы. На самом ли деле это так? В каком состоянии находится армия врага?

— Россия с 2015 года проводит реформы именно для такого вида боевых действий, которые они сейчас ведут, поэтому у российских войск сейчас есть достаточные материальные запасы, и не надо полагать, что они быстро прекратят боевые действия. Они выбрали благоприятное для нас время в плане погоды, потому что она способствует эффективной обороне. Но они могут действовать продолжительное время, и у них накоплены достаточные материальные ресурсы.

Проблема России связана не столько с отсутствием ресурсов, как с плохой организацией армии, низким моральным духом, с нежеланием умирать в Украине из-за непонятных для них целей. Все это снижает эффективность боевого применения российской армии и создает возможности для эффективных действий украинской армии.

— Как ухудшить их моральное состояние еще больше, кроме как их убивать?

— Они подготовились к войне. У них полностью развернута армия, которая дважды за последний год провела полное стратегическое развертывание. Они полностью укомплектованы, слаженны на своем уровне, вся техника приведена в порядок. Они накопили определенные резервы, ресурсы, чтобы проводить эту операцию некоторое время. Поэтому остановить противника может сейчас только эффективное сопротивление — уничтожение, огневое поражение, постоянное давление, атаки. Это действительно может деморализовать противника. Их нельзя оставлять в покое. Они очень уязвимы. У них низкая мотивация. На них влиять можно только через результаты на поле боя. Поэтому только потери сейчас могут вызвать деморализацию российской армии.

— Как вы сейчас оцениваете политику НАТО?

— У нас очень сильное ошибочное понимание роли Запада и НАТО в событиях в Украине. Безусловно, НАТО противостоит России по всему миру. Но Украина не была членом НАТО, и поэтому нужно быть благодарными за помощь, которую Альянс нам оказывает. То, что мы недостаточно сотрудничали с НАТО до большой войны, это наша проблема, прежде всего проблема нашей власти. Эти претензии к НАТО, которое сейчас оказывает нам огромную поддержку, мне плохо понятны. На мой взгляд, НАТО достаточно быстро разворачивается и оказывает нам неоценимую поддержку материальную, вооружением во время войны. Для того чтобы требовать больше, получать больше, нужно вести системную внешнюю политику, с чем у нас были, к сожалению, проблемы.

Я бы сейчас не сосредотачивался на проблемах того, что не так делает НАТО. Я бы сосредоточился на том, что делать Украине, потому что это наша ответственность.

— Насколько российские военные готовы сдаваться в плен в Украине?

— Они готовы сдаваться. Мы видим, что они неустойчивы, но просто так это не будет [происходить]. Все случаи сдачи российских военных — это результат того, что они подвергались эффективным огневым налетам, ударам украинской армии, теряли управление и из-за деморализации поднимали руки. Только так можно добиться их сдачи.

— Сейчас уже значительное количество российских пленных. Что с ними делать?

— Их нужно размещать в местах нанесения авиаударов, ракетных ударов российских войск под надежной охраной. Надо понимать, что все российские военные — это [военные] преступники, сознательно принявшие решение приехать в Украину, убивать украинцев без каких-либо причин с нашей стороны. Поэтому отношение к ним должно быть максимально жестким, особенно к российским военным пилотам, которые сознательно наносят удары по жилой застройке неуправляемым оружием, то есть сознательно убивают мирных жителей. Так и российские артиллеристы, танкисты просто убивают мирных жителей, прекрасно это осознавая.

— Вы предлагаете их перевозить в Харьков и Чернигов?

— Достаточно их брать, где они находятся, и держать их в самых опасных местах.

— Температура снизится до -10 °C, которые будут ощущаться как -20 °C. Как это отразится на войне?

— У Украины преимущество в мотивированных бойцах. Конечно, погодные условия, усложняющие действия механизированных войск противника, привязанных к автодорогам, создают для нас выгодные условия, чтобы противнику, который утратит преимущество в маневренности, наносить удары. Надеюсь, так и будет. Уверен даже.

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