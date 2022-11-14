Два судна с выключенными датчиками прошли у Северных потоков за несколько дней до утечек — СМИ 14 ноября, 00:00 Два судна с выключенными датчиками прошли у Северных потоков перед утечками (Фото:REUTERS / Arnd Wiegmann)

Два крупных судна с выключенными трекерами появлялись вблизи мест утечки газа на трубопроводе Северный поток 2 в Балтийском море за несколько дней до их обнаружения.

Об этом пишет Wired со ссылкой на данные анализа компании SpaceKnow, занимающейся мониторингом спутниковых данных.

Два «темных корабля», каждый длиной от 95 до 130 метров, прошли в нескольких милях от мест утечки газа из Северного потока-2.

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«Мы обнаружили несколько темных кораблей, то есть судов значительных размеров, проходивших через интересующую нас зону. У них были выключены маяки [которые должны быть включены на крупных судах согласно международному праву], то есть не было никакой информации об их передвижении, и они пытались скрыть от мира информацию о своем местонахождении и общей информации», — сказал Джерри Яворницкий, генеральный директор и соучредитель компании SpaceKnow.

Чтобы найти корабли, компания изучила 90-дневные архивные спутниковые снимки этого района.

Информация была получена путем анализа изображений из нескольких спутников, и, вероятно, еще больше усугубит спекуляции о причинах взрывов.

Как только SpaceKnow идентифицировала корабли, она сообщила о своих выводах официальным лицам НАТО, расследующим инциденты с Северным потоком. Яворницкий сказал, что чиновники НАТО попросили компанию предоставить больше информации.

Представитель генсека НАТО Оана Лунгеску заявила, что НАТО не комментирует «детали нашей поддержки или использованные источники», но подтвердила, что НАТО считает инцидент «преднамеренным и безответственным актом саботажа» и усилило свое присутствие в Балтийском и Северном морях.

Ранее CNN со ссылкой на представителей западной разведки писало, что 26 и 27 сентября работники европейских служб безопасности зафиксировали корабли Военно-морского флота РФ в районе мест утечки газа из газопроводов Северный и Северный поток-2.

27 сентября появились сообщения о трех точках утечки на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 — две на первом и одна — на втором. Инцидент произошел неподалеку от побережья Дании и совпал с презентацией европейского проекта Балтийский поток, позволяющий поставлять из Норвегии в Польшу, через территорию Дании, до 10 млрд кубометров газа в год.

29 сентября Швеция сообщила о четвертой утечке газа из газопроводов Северный поток и Северный поток 2.



Власти Германии предполагают, что обе нити газопровода Северный поток и одна из двух нитей Северного потока -2 могут оказаться непригодными навсегда.



Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии инциденты с повреждением газопроводов Северный поток -1 и Северный поток - 2 считают «умышленными актами диверсии».

В ЕС также заявили, что утечки на обоих газопроводах являются результатом умышленных действий.

Позже в НАТО также заявили о диверсиях и пригрозили решительным ответом.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в истоках "англосаксов".

В Газпроме также признали, что восстановить Северные потоки будет слишком сложно.

