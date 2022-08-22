Противостоять любой агрессии. Два британских офицера призвали своих коллег подготовиться к возможной войне с Россией

22 августа, 11:56
Британские военные во время совместных учений в Омане (Фото:HM Armed Forces/Facebook)

Британские военные во время совместных учений в Омане (Фото:HM Armed Forces/Facebook)

Вооруженные силы Великобритании должны быть готовы воевать с Россией и противостоять любой агрессии, заявили двое британских военных. Ворент-офицер Пол Карни и генерал Ричард Данат рекомендуют своим коллегам предупредить близких о потенциальном конфликте.

Об этом сообщает Mirror.

Пол Карни призвал военных проверить свою подготовку и позаботиться о том, чтобы с близкими все было в порядке. Ведь если военных отправят в Украину, их семьи надолго останутся без связи с ними.

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«Я прошу, чтобы вы сейчас обсудили с ними потенциальную ситуацию. Найдите номера линий поддержки и соответствующих людей, которые могут помочь им, например, офицер отдела социального обеспечения», — сказал ворент-офицер.

Генерал Данат со своей стороны не исключил, что британская армия может отправиться в Украину и призвал быть готовым к любому сценарию.

«Это не значит, что армия собирается ехать в Украину, но обязанностью любой армии в мирное время есть подготовка к войне в каждом аспекте жизни. Однако, учитывая войну в Европе, агрессивную Россию и озабоченные страны на границах России, вполне разумно, что британские солдаты реалистично смотрят на то, что может произойти», — сказал он.

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Теги:   Великобритания Война в Украине

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