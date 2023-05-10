Беспилотники атаковали полигон в Воронежской области, пострадали 14 военных РФ — росСМИ 10 мая, 09:38 РосСМИ сообщили, что беспилотники атаковали военные объекты в Воронежской области (Фото:Wikimedia)

В ночь на среду, 10 мая, два беспилотника атаковали военный полигон в Воронежской области РФ.

Как сообщает издание Baza, беспилотники несли взрывчатку и взорвались при падении.

В результате атаки пострадали 14 военных РФ, о характере их травм и ранений не сообщается.

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По предварительным данным, погибших нет.

Также стало известно, что еще один беспилотник пытался атаковать военный аэродром в этом же регионе утром 9 мая, но был сбит в шести километрах от объекта.

Ближе к вечеру сотрудники спецслужб обнаружили его обломки недалеко от местного кладбища. В результате падения обломков никто не пострадал.

С начала мая в разных регионах РФ участились случаи «бавовны» и пожаров на заводах НПЗ.

Ночью 4 мая резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

Также беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.

В этот же день на территории одной из воинских частей Воронежской области упал беспилотник.

Перед этим возле российского порта Тамань вспыхнул крупный пожар на нефтебазе. Ему был присвоен высший уровень сложности. Пожар произошел в поселке Волна примерно в 15 км от незаконно построенного Крымского моста, который соединяет Таманский полуостров с Керченским.